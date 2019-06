Za sestřelení MH17 nad Ukrajinou budou souzeni tři Rusové a Ukrajinec, uvedli vyšetřovatelé

Z odpovědnosti za katastrofu malajsijského letounu na lince MH17, při níž zahynulo 298 lidí, budou souzeni Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Novinářům to ve středu v nizozemském Nieuwegeinu sdělily rodiny pozůstalých, které s výsledky šetření seznámila skupina mezinárodních vyšetřovatelů. Aktualizováno Haag 13:26 19. 6. 2019 (Aktualizováno: 13:32 19. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odhalení pomníku obětem sestřeleného letadla nedaleko Amsterodamu. Akce se zúčastnily více než dva tisíce pozůstalých po obětech z Nizozemska i ze zahraničí, například z Austrálie, Malajsie, Británie či Německa | Foto: Remko de Waal | Zdroj: Reuters

„Je to právě to, v co jsme doufali. Je to začátek, je to dobrý začátek,“ prohlásila Silene Fredrikszová Hoogzandová, jejíž syn Bryce byl mezi mrtvými. Dodala, že nepředpokládá, že by se obvinění k soudu dostavili. Girkin, známý rovněž jako Strelkov, je bývalým důstojníkem ruské kontrarozvědky, který v povstaleckém Donbasu v době neštěstí působil jako tzv. ministr obrany.

Vyšetřovatelé také uvedli, že soud se čtyřmi obžalovanými začne 9. března 2020 v Haagu. Přenos z tiskové konference je možné shlédnout zde.

Nizozemská prokuratura: Formálně požádáme Rusko o vyslechnutí podezřelých. Už rok se také ptáme, kde byl tento raketový systém BUK. Rusko nám už rok neodpovídá a nekomunikuje s námi. Žádáme znovu Rusko o spolupráci. pic.twitter.com/kS4KFEk4nZ — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) June 19, 2019

Skupina vyšetřovatelů, jejímž členy jsou experti z Nizozemska, Belgie, Malajsie, Austrálie a Ukrajiny, loni dospěla k závěru, že letoun Boeing 777 sestřelila raketa země-vzduch Buk odpálená z prostoru ovládaného v létě 2014 proruskými separatisty a ruskou armádou.

Zbraň na místo dopravili příslušníci 53. ruské protivzdušné brigády dislokované v Kursku.

Náročné vyšetřování

Vyšetřování postupuje pomalu, trvá už bezmála pět let. Vyšetřovatelé se snažili identifikovat osoby hovořící o pohybu odpalovacího zařízení a o sestřelení letadla v zachycené komunikaci, kde se vojáci oslovují jen jmény Andrej Ivanovič a Nikolaj Fjodorovič nebo kódovým označením Orion či Delfín.

Některé identifikovala mezinárodní investigativní skupina Bellingcat ve středečním prohlášení, v němž jsou uvedena jména dvanácti údajných pachatelů včetně Girkina, Dubinského, Pulatova i Charčenka.

Pokud budou v Nizozemsku osoby údajně odpovědné za útok obviněny, je krajně pochybné, že by je Rusko vydalo. Ruská ústava zakazuje vydávání občanů k soudním líčením v cizině, souzeni tak budou nejspíš v nepřítomnosti.

Bellingcat: 12 jmen

Kromě vyšetřovatelů zveřejnila informace o osobách zapletených do katastrofy malajsijského dopravního také mezinárodní investigativní skupina Bellingcat.

Zjištění platformy Bellingcat se opírají o soubor 150 000 hovorů odposlechnutých v době katastrofy ukrajinskou tajnou službou SBU. Jednou z klíčových postav operace byl podle Bellingcatu Igor Strelkov.

Strelkov, bývalý plukovník ruské kontrarozvědky FSB, podle investigativců věděl o transportu raketového komplexu Buk, kterým byl letoun sestřelen, z Ruska na východ Ukrajiny. Většina osob spojených s operací byla jeho podřízenými.

Přepravu komplexu Buk si podle Bellingcatu objednal šéf povstalecké rozvědky, údajný agent ruské tajné služby GRU Sergej Dubinskij. Zajišťoval rovněž jeho přepravu na Ukrajinu a transport zpět do Ruska. Skupina Dubinského údajně sehrála klíčovou roli v rozhodnutí o sestřelení letadla, které povstalci považovali za nepřátelské.

Další osoby, spojené s útokem na letoun Boeing 777, identifikuje Bellingcat jako bývalého plukovníka ruské armády Olega Pulatova a povstalecké velitele Leonida Charčenka, Eduarda Gilazova a Olega Šarpova.

Na útoku se rovněž údajně podíleli příslušníci bojové skupiny agenta GRU Igora Bezlera Sergej Povaljajev, Valerij Stělmach a Igor Ukrainěc a dále členové takzvaného praporu Vostok Alexandr Chodakovskij a Alexandr Semjonov.

Bellingcat se tak ve čtyřech jménech shoduje se závěry vyšetřovatelů.

Kreml prostřednictvím mluvčího Dmitrije Peskova oznámil, že vyšetřování katastrofy zatím nehodlá komentovat.