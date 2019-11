Zamíchá Bloomberg kartami? Exstarosta New Yorku zvažuje prezidentskou kandidaturu za demokraty

Do boje o Bílý dům se na poslední chvíli pravděpodobně zapojí Michael Bloomberg. Zvažuje přihlášku do demokratických primárek v Alabamě, kde mají jako první v celé zemi uzávěrku v pátek. 77letý miliardář, podnikatel a bývalý starosta New Yorku přitom v březnu ohlásil, že se o prezidentskou funkci ucházet nebude.

