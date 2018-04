Bloomberg zaplatí za Ameriku příspěvek na ochranu klimatu, Trump chce od dohody odstoupit

Bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg zaplatí 4,5 milionu dolarů (93 milionů Kč), aby za USA uhradil jejich roční příspěvek k pařížské dohodě o ochraně klimatu. Prezident Donald Trump loni oznámil, že USA od globální dohody z roku 2015 odstoupí. Bloomberg řekl v neděli v rozhovoru s televizí CBS, že doufá, že Trump příští rok svůj názor změní. Washington 9:05 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg | Foto: Reuters

V pařížské dohodě se téměř 200 států zavazuje udržet míru oteplování pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s předindustriálním obdobím.

Trump sice loni v červenci ohlásil odstoupení, avšak země, která původně dohodu podepsala, což je případ USA, může odstoupit od nové dohody nejdříve tři roky po jejím vstupu v platnost, tedy 4. listopadu 2019.

„Amerika se k něčemu zavázala a jako Američané máme odpovědnost to splnit, pokud to nečiní vláda. Já toho jsem schopen. Ano, pošlu šek se sumou, již Amerika slíbila, jako by to bylo od federální vlády,“ sdělil Bloomberg. Peníze mají být zaslány na konto Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).

Ze své charitativní nadace Bloomberg Philanthropies někdejší starosta loni nabídl ke krytí jiných projektů spojených s klimatickými změnami 15 milionů dolarů.

Trump letos v lednu naznačil, že by se USA mohly za určitých podmínek k dohodě vrátit.

Bloomberg řekl, že si myslí, že by Trump mohl názor na odstoupení změnit. „Je o něm známo, že názory mění. Amerika má velký podíl na řešení (klimatických změn) a měla by světu pomoci odvrátit hrozící katastrofu,“ řekl Bloomberg.