Někdejší Trumpův poradce se přiznal, že FBI lhal o o svých kontaktech s Ruskem

Michael Flynn si podle svého prohlášení uvědomuje, že jeho činy byly nesprávné a je připraven plně spolupracovat s vyšetřovateli. K jeho vystoupení se už vyjádřil i Bílý dům. Podle něj falešné informace, ke kterým se Flynn přiznal, odráží falešné informace, které předával pracovníkům v Bílém domě a které vedly k jeho rezignaci.

Slyšení během, kterého by se mělo mluvit o trestu pro bývalého poradce, by se podle Reuters mělo odehrát zhruba za tři měsíce.

Obvinění proti Flynnovi vznesl Robert Mueller, který vede komisi vyšetřující případný vliv Ruska na americké prezidentské volby. Flynn je obviněn, že "vědomě a záměrně" podal FBI lživé informace v době, kdy byl členem Trumpovy administrativy. Jeho obvinění se skládá z tohoto jediného bodu.

Podle médií se Flynn scházel s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem před loňskými listopadovými prezidentskými volbami i při předávání moci vítězi voleb Donaldu Trumpovi. Flynn v únoru po 24 dnech ve funkci poradce odstoupil. Oficiálním důvodem jeho nucené rezignace bylo, že o svých stycích s ruskou stranou mylně informoval viceprezidenta Mikea Pence.

