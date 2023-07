‚Gruzie musí ukončit týrání ukrajinského občana.‘ Kyjev vyjádřil znepokojení se stavem Saakašviliho

Ukrajinská diplomacie si v úterý na pokyn prezidenta Volodymyra Zelenského pozvala gruzínského velvyslance a navrhla mu, aby se vrátil se do Tbilisi „kvůli konzultacím“. Cílem je najít východisko ze situace ohledně uvězněného exprezidenta Michaila Saakašviliho, uvedl na svém webu list Ukrajinska pravda. Bývalý gruzínský prezident se objevil u soudu ve zuboženém stavu poté, co strávil dva roky ve vězení. Tbilisi 20:37 4. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili promluvil u soudu prostřednictvím videohovoru při jednání v případě násilného rozehnání protivládních masových protestů v roce 2007 | Foto: Irakli Gedenidze | Zdroj: Reuters

„Gruzínský diplomat (velvyslanec Georgij Zakarašvili) byl upozorněn, že takové zacházení s Michailem Saakašvilim je naprosto nepřijatelné. Gruzínské úřady musí ukončit týrání ukrajinského občana,“ citovala Ukrajinska pravda z vyjádření ukrajinské diplomacie.

Bývalý gruzínský prezident Saakašvili vystudoval práva ve Spojených státech a následně se zařadil mezi hvězdy gruzínské politiky. Na přelomu tisíciletí byl chvíli ministr spravedlnosti, následně zvítězil v prezidentských volbách, byť se to neobešlo bez velkých demonstrací.

A asi jako jedinému z postsovětského prostoru se mu podařilo vymýtit běžnou korupci a reformovat policii, což mu musí přiznat i jeho odpůrci. Ovšem posléze se začaly ukazovat spíše negativní strany jeho charakteru. Po dvou funkčních obdobích musel odjet z Gruzie, kde byl trestně stíhán a zbaven občanství.

Následně působil na Ukrajině, kde se stal oděským gubernátorem, okamžitě se ale rozhádal s prezidentem Petrem Porošenkem, který ho tam pozval. Nakonec se v roce 2021 rozhodl, že se pokusí vrátit do Gruzie.

Návrat do Gruzie

Motivy tohoto činu jsou nejasné, pravděpodobně byl ale přesvědčen, že by jeho osobní přítomnost v době, kdy se konaly místní volby, dokázala dostat do ulic až statisíce jeho stoupenců tak, jak to udělal v roce 2001, kdy se poprvé stal prezidentem a slavně by se vrátil k moci.

Jenže si neuvědomil, že situace už je úplně jiná. Saakašvili má v Gruzii své stoupence, kteří tvoří okolo 27 procent populace, ale 60 procent ho naopak velmi ostře odmítá kvůli excesům z doby jeho vlády. Když se tedy najednou objevil v Tbilisi, tak se na jeho stranu postavilo pouze pár stovek stoupenců.

V Saakašviliho příběhu hraje důležitou roli i Rusko, bývalý gruzínský prezident se vždy prezentoval jako odpůrce Kremlu a Vladimira Putina. Představoval úspěšný příběh reformace, které byly úplně jiné než v Rusku a dalších státech. Také byl prezidentem v době války Gruzie a Ruska v roce 2008.

O vlivu Kremlu v případě Saakašviliho mluví i Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Rusko přímo teď rukama gruzínských úřadů zabíjí ukrajinského občana Michaila Saakašviliho,“ napsal na twitteru. Jakým způsobem se tak podle něj děje ani odkud má tyto informace, ale neupřesnil.

Sám Saakašvili v březnu listu Politico řekl, že má za to, že ho otrávili ruští agenti, kteří se infiltrovali do gruzínských bezpečnostních složek. Je ale také možné, že věznění bývalého prezidenta probíhá bez ruské intervence, protože politik je v zemi značně kontroverzní.