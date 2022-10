Michal Kubal: Lhát o tom, co se děje na Ukrajině, je dnes těžké. Je to vraždění, tuto bestialitu jsem nečekal

„Zabíjení je, když někdo vypálí z děla nebo pošle raketu na město, raketa není přesně naváděná a jsou u toho civilní oběti. Ale když vidíte Izjum, to už je vražda,“ říká moderátor a zpravodaj České televize Michal Kubal o hrobech v osvobozeném ukrajinském městě, odkud se Kyjevu podařilo vytlačit ruské okupanty. „Takovou bestialitu jsem nečekal.“ Praha 8:20 2. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Kubal, novinář | Foto: Elena Horálková

„V Izjumu jsou mrtvoly se svázanýma rukama. Tam musel být konkrétní jedinec, který přišel k člověku, svázal mu ruce. A potom on sám, nebo jiný konkrétní jedinec zmáčkl spoušť z bezprostřední blízkosti. To je vražda. Míru toho, co se teď odehrává, to jsem v 21. století nečekal – od Ruska, které jsem možná bláhově považoval za součást našeho civilizačního okruhu,“ přiznává novinář v pořadu Blízká setkání na Dvojce.

Ruský vpád na Ukrajinu je podle Kubala nejvíce mediální pokrytý konflikt v lidských dějinách.

„Když se zkombinují svědectví z místa, záběry z mobilních telefonů s nejmodernějšími technologiemi, se satelitním snímkováním a podobně, tak je velmi těžké lhát o tom, co se tam odehrává,“ zdůrazňuje novinář a připouští, že zásadní je pracovat s relevantními zdroji a informace ověřovat.

„Když se stal masakr v Katyni, trvalo mnoho měsíců a desítek let, než se ukázalo, co se tam stalo, kdo to spáchal, než jsme znali skutečné pozadí těchto událostí,“ srovnává moderátor České televize.

Válku na Ukrajině ale sledujeme online. „Ale teď je těžké lhát o tom, co se stalo třeba v Izjumu. Mrtvoly tam ležely nějakou dobu, nějak vypadají. A máme satelitní snímky z terénu, které ukazují, co se tam odehrávalo,“ shrnuje současné možnosti Kubal.

Zelenského komunikace vstoupí do dějin

Pár týdnů po začátku války pořídil Kubal interview s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Společné selfie je to nejvýjimečnější,“ říká.

Snímek i rozhovor s prezidentem vznikl v atmosféře tvrdých bezpečnostních opatření kolem ukrajinské hlavy státu. „Nesměli jsme mít tehdy u sebe žádné mobilní telefony, chytré hodinky a podobně. Jedinou výjimkou byla naše kolegyně z ukrajinské televize, která si mohla nechat mobil. Takže díky tomu vzniklo to selfie. Na fotce jsme všichni tři novináři a překladatelka,“ vzpomíná Michal Kubal.

To, že prezident Zelenskyj hovoří k Ukrajincům každou noc, považuje moderátor za důležité. „Točí to u sebe v kanceláři, vypadá to jako pořízené na mobil. Celý jeho styl komunikace vstoupí do dějin strategické komunikace,“ je přesvědčený novinář.

Při rozhovoru se ho ptal, jestli úplně první video se slavnou větou ‚jsem tady‘ byla improvizace, nebo záměr: „Odpověděl: Jednoznačně improvizace.“

Kubal připomíná, že Zelenskyj před vstupem do politiky hrál prezidenta v seriálu Sluha národa. „Mně se občas prezident Zelenskyj s tím prezidentem ze seriálu prolíná,“ přiznává novinář a dodává, že Zelenskyj má podle něj politický talent a jeho projevy jsou zdařilé. To, že neodjel z Kyjeva a neřídil obranu země třeba ze Lvova nebo z Polska, bylo naprosto zásadní.

Z moderátora válečným zpravodajem

Kubal je vedoucím zahraniční rubriky zpravodajství České televize a také moderátorem, přesto se na Ukrajinu vydal jako zpravodaj. A to v době, kdy jeho žena byla v devátém měsíci s jejich čtvrtým dítětem. Od cesty ho prý nezrazovala a Kubal tak naskočil zpět do role válečného reportéra.

„V žádném konfliktu nedostanete riziko na nulu, ale když jste zkušený, je pravděpodobnost, že nevyskočíte zbytečně výš, než je nutné. Spoustě věcí se dá předejít, vyhnout se zbytečnému potenciálnímu riziku. Podstatnou roli proto hrálo to, že náš potenciál, aby se nám tam nic nestalo, je vyšší než u mladších kolegů,“ vysvětluje Kubal, proč se na Ukrajinu v prvních týdnech války nakonec vydal.

„Byl jsem extrémně nervózní, jestli ještě umím natočit reportáž. Ale naskočilo mi to hned,“ říká novinář s tím, že podobně snadno si vzpomněl na to, jak se sbalit a kolik nabíječek a baterií s sebou potřebuje. Zbraň ale do rukou novináře nepatří,“ dodává Michal Kubal.

