Přelomový rozsudek pro kauzu Michalákové. Norové ve Štrasburku prohráli soud o adopci odebraného chlapce

Evropský soud pro lidská práva vynesl verdikt ve stěžejním případu týkajícím se ženy, které norské úřady odebraly syna a následně jí zbavili rodičovských práv a povolili adopci. Norové podle soudu porušili právo na soukromý a rodinný život a rozhodli na základě „omezených důkazů". Rozsudek dlouho očekávaly také zahraniční vlády včetně té české. Precedentní totiž může být v kauze Evy Michalákové, které norský Barnevernet odebral syny v roce 2011. Štrasburk 12:16 10. září 2019

„Soud zejména zjistil, že hlavním důvodem pro kroky úřadů byla neschopnost matky řádně se starat o syna s ohledem na jeho zranitelnost a zvláštní potřeby. Toto zdůvodnění bylo založeno na omezených důkazech,“ stojí v tiskové zprávě soudu. Podle něj se rozhodovalo na základě zastaralých zpráv psychologů, navíc neexistovala téměř žádná analýza nebo vysvětlení, jak mohl být chlapec i nadále „zranitelný“.

Norka se na soud obrátila kvůli tomu, že jí norské úřady zbavily rodičovských práv k jejímu synovi a povolily adopci pěstouny. Syna jí Norové odebrali v roce 2008 – matka s ním pobývala po narození v rodinném centru, kam šla dobrovolně, protože potřebovala pomoc a neměla kde bydlet. Dle personálu centra po narození dítě ztrácelo na váze a „matka neměla dostatečné pochopení pro jeho potřeby“.

Žena se zhruba měsíc po narození syna rozhodla z centra odejít. Ještě téhož dne jí pracovníci syna odebrali a dali k do péče pěstounům s tím, že bylo třeba kontrolovat, zda je dítě krmeno každé tři hodiny. O rodičovská práva přišla v době, kdy synovi už byly více než tři roky.

Norský soud tehdy sice matce přisvědčil v tom, že se u ní změnila situace – vdala se a porodila druhé dítě – její prvorozený syn prý ale měl specifické potřeby na rozdíl od druhorozené holčičky. Neměla prý pro „zvláštní potřeby prvního dítěte pochopení“. Nepomohlo jí ani to, jak probíhala setkání se synem a to, že si chlapec, kterému bylo v době rozhodování 3,5 roku, zvykl u pěstounů, u kterých žil od tří týdnů věku.

Přelomový rozsudek

Rozsudek je důležitý také pro Evu Michalákovou, kterou norská sociální služba Barnevernet zbavila rodičovských práv v roce 2016. Dva synové jí byli odebráni z péče o zhruba pět let dříve. I Michálaková se obrátila na Evropský soud pro lidská práva. Ten prozatím neřekl, zda se bude jejím případem zabývat, požádal ale o vyjádření norskou vládu, čímž spor spolu s dalšími 15 případy odebrání dětí Barnevernetem posunul do další fáze. Do ní se přitom 90 procent stížností u soudu vůbec nedostane.

Že bude rozsudek přelomový, říkal ještě před úterním verdiktem český zmocněnec při štrasburském soudu Vít Schorm. „Z uvedeného důvodu výsledek řízení a zejména odůvodnění velkosenátního rozsudku ve věci Strand Lobben a ostatní proti Norsku významně předurčí, jakým směrem se budou ubírat řízení v dalších 16 případech oznámených Norsku v červnu 2019, včetně případu české matky,“ uvedl na dotaz iROZHLAS.cz.

Případ norské matky se totiž dostal až před velký senát, kde rozhoduje 17 soudců. O většině stížností přitom podle Schorma rozhoduje buď výbor tří soudců, nebo senát o sedmi soudcích. Jen zlomek případů soudí velký senát. Česká vláda přitom ve sporu Strand Lobben figurovala jako tzv. třetí strana a dávala k němu právě kvůli případu Michalákové vyjádření.

Ve stejné situaci jako Češi je nyní i slovenská vláda a to kvůli případu norsko-české rodiny Ladických, kterým byla odebraná dcera Maxine.