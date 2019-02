Odklad brexitu musí přinést výsledek, ne oddálit problém, řekl unijní vyjednavač Barnier

Případný odklad britského odchodu z Evropské unie je možný, musí však posloužit k tomu, aby britští politici vyřešili problém se schvalováním brexitové dohody v parlamentu. Evropský blok nebude znovu otevírat dojednanou smlouvu nebo měnit ustanovení takzvané irské pojistky, která je hlavním sporným bodem mezi oběma stranami. Ve čtvrtek to řekl hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier. Vídeň 15:46 28. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michel Barnier, unijní vyjednavač o odchodu Velké Británie z Evropské unie. | Zdroj: Reuters

Podle Barniera by mohli Britové odložit termín vystoupení z EU až do květnových voleb do Evropského parlamentu.

Premiérka Theresa Mayová v pondělí připustila, že pokud poslanci ani na druhý pokus neschválí v Dolní sněmovně předloženou smlouvu, dá jim možnost rozhodnout o posunu termínu brexitu. Ten je v současnosti stanoven na 29. březen.

„Pokud o to bude požádáno, budou se evropští lídři ptát na důvod, a délka potenciálního odkladu bude spojena s tímto důvodem,“ řekl podle agentury Reuters Barnier po setkání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.

Britští poslanci schválili plán Mayové, otevřená dál zůstává i cesta k odkladu brexitu Číst článek

Více času

Podle Barniera nesmí být potenciální prodloužení členství Británie v EU chápáno jako prostý odklad problému, který mají na stole britští poslanci. Pokud s ním bude unie souhlasit, pak jedině proto, aby Britové dostali více času na vypořádání se s dojednanou dohodou, dodal Barnier.

Bez technických potíží by podle něho šlo brexit odložit do unijních voleb, které proběhnou na konci května. Jakékoli delší oddálení by vyžadovalo, aby Britové rovněž vybírali své zástupce v europarlamentu.

Kurz po setkání novinářům řekl, že by bylo „absurdní“, aby země toužící opustit EU musela volit nové poslance EP.