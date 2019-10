Brexitová dohoda je stále možná i tento týden, řekl hlavní unijní vyjednavač Barnier

Dohodu o vystoupení Británie z Evropské unie je stále ještě možné uzavřít tento týden. Před začátkem úterního jednání unijních ministrů to řekl hlavní brexitový vyjednavač EU Michel Barnier. Dohoda však musí být použitelná pro obě strany, uvedl. Podle irské stanice RTÉ přijde Johnson v úterý na jednání s novými návrhy. Barnier se dříve vyjádřil, že Unie má i po intenzivních rozhovorech posledních dnů k britským návrhům zásadní výhrady. Lucemburk 10:20 15. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michel Barnier, unijní vyjednavač o odchodu Velké Británie z Evropské unie. | Zdroj: Reuters

Barnier v Lucemburku seznámí ministry s aktuálním stavem rozhovorů. Mezi oběma stranami zůstávaly i po víkendových jednáních neshody především v otázce budoucího celního postavení Severního Irska a kontrol zboží proudícího mezi Británií a EU.

Eurotunel se na obou stranách Lamanšského průlivu chystá na brexit, investovalo se hlavně do bezpečnosti Číst článek

„Dohodu je stále možné dosáhnout ještě tento týden, i když to bude čím dál složitější,“ řekl Barnier novinářům při příchodu na jednání. „Je nejvyšší čas převést dobré úmysly do právně závazného textu,“ dodal.

Podle irské veřejnoprávní televize RTÉ by měl kabinet Borise Johnsona na úterní setkání s bruselskými vyjednavači přijít s novými návrhy ve snaze dosáhnout dohody. Nové detaily Johnsonova návrhu se podle dvou zdrojů RTÉ budou týkat právě sporných otázek cel a irské hranice, které doposud blokovaly nalezení shody.

‚Zásadní politická změna‘

Francie je ochotná o prodloužení doby odchodu Británie z EU diskutovat, čas ale nevyřeší problém jako takový. Uvedla to v úterý ráno před jednáním unijních ministrů francouzská ministryně pro evropské záležitosti Amélie de Montchalinová. „Chceme nalézt brexitovou dohodu, ale ne za každou cenu,“ dodala.

Vyjednání brexitové dohody s Evropskou unií? ‚Jsem opatrně optimistický,‘ řekl Johnson Číst článek

„Čas samotný není řešením. Nicméně pokud by v Británii došlo k zásadní politické změně, mohli bychom diskuzi o odkladu odůvodnit,“ řekla.

Za zásadní politickou změnu by de Montchalinová považovala volby nebo referendum, „něco, co změní politickou dynamiku v zemi, takže vztah mezi vládou, parlamentem, a britským lidem by byl trochu víc v harmonii,“ cituje francouzskou ministryni Reuters.

Nadcházející summit

Od některých zástupců členských zemí zaznívají stále skeptičtější názory na to, zda mohou obě strany nalézt společnou řeč do schůzky unijních lídrů, která by tento čtvrtek mohla dohodu stvrdit, případně rozhodnout o odkladu brexitu.

Většina států dává najevo opatrnou otevřenost dalšímu odložení britského odchodu. Premiér Boris Johnson však tvrdí, že o odklad nepožádá a vyvede svou zemi z EU koncem měsíce za všech okolností, i když neřízený brexit zakazuje zákon schválený parlamentem.

K brexitu se před úterním jednáním vyjádřila i finská ministryně pro evropské záležitosti Tytti Tuppurainenová, jejíž země nyní v EU předsedá. „Musíme být připraveni na všechny možnosti, tedy i na brexit bez dohody, který by nás všechny velmi poškodil,“ řekla.

Po diskusi o brexitu budou ministři debatovat o návrhu závěrů nadcházejícího summitu. Řešit budou například návrh víceletého rozpočtu EU, otevření přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií či budoucí klimatické závazky.