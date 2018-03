Střelba na Univerzitě v Michiganu. Policie hlásí dva mrtvé, podezřelý je na útěku

Škola v tiskovém prohlášení oznámila, že incident se stal na jedné ze studentských kolejí. Za útočníka je považován devatenáctiletý muž tmavé pleti, po kterém policie nyní pátrá. Identita mrtvých a jejich vztah ke škole oznámeny nebyly.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.