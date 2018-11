Výsledky voleb do Kongresu se mohou sčítat i několik dní. Demokrati chtějí vést Sněmovnu reprezentantů

Úplné výsledky úterních kongresových voleb stále nejsou k dispozici, v některých státech je výsledek velmi těsný a hlasy se stále počítají. Pozornost je podle agentury AP upřena hlavně k senátním volbám na Floridě a v Arizoně. Pokud by tam zvítězili republikánští kandidáti, převaha jejich strany ve stočlenném Senátu by byla ještě výraznější. Zatím by tam mohli republikáni získat 53 křesel. Washington 6:44 8. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kalifornská poslankyně Nancy Pelosiová ve středu vznesla formální nárok na vedení Sněmovny reprezentantů, k němuž ji opravňuje vítězství demokratů v úterních volbách do dolní kongresové komory. | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Na Floridě spolu bojují demokrat Bill Nelson a republikán Rick Scott, který o senátní mandát usiluje z pozice guvernéra. Nelson odmítl uznat Scottovo velmi těsné vítězství, všechny hlasy navíc nebyly ještě sečteny. Podle zákonů státu Florida je přepočítání hlasů povinné v případě, že je rozdíl menší než 0,5 procenta.

V Arizoně jde o souboj dvou žen, republikánky Marthy McSallyové a demokratky Kysten Sinemaové. McSallyová má zatím náskok necelé jedno procento, výsledek se podle agentury AP bude upřesňovat možná i několik dní.

Nejistých je stále i téměř dvacet mandátů do Sněmovny reprezentantů, i když demokraté mají v této komoře poprvé po osmi letech většinu už jistou. Ve státech Kalifornie, New York, Georgia, New Jersey nebo Washington se hlasy stále sčítají nebo se kontrolují výsledky, které byly mimořádně těsné.

V Utahu byl o hlasování takový zájem, že se volby protáhly. Ve státě Maine pomáhá počítat odevzdané hlasy nový počítačový systém, komplikované algoritmy vydají prý svůj verdikt až příští týden.

Pelosiová chce vést Sněmovnu reprezentantů

Kalifornská poslankyně Nancy Pelosiová ve středu vznesla formální nárok na vedení Sněmovny reprezentantů, k němuž ji opravňuje vítězství demokratů v úterních volbách do dolní kongresové komory. Dopisem požádala spolustraníky, aby její kandidaturu podpořili, napsal server Politico.

„Mým záměrem je v příštích dvou letech obnovit roli, kterou má sněmovna sehrát jako silný a nezávislý hlas amerického lidu,“ napsala osmasedmdesátiletá poslankyně ze San Franciska, která demokratické členy Sněmovny reprezentantů vede od roku 2003.

„Chci maximalizovat schopnost a tvořivost celé naší poslanecké skupiny. V tomto duchu vás žádám o podporu své kandidatury na předsedkyni Sněmovny reprezentantů,“ uvedla Pelosiová.

Poslanecká skupina má na debatu o roli Pelosiové čas do konce roku, než sněmovna v lednu 2019 v novém složení zasedne. Do té doby bude parlament jednat ve starém složení a podle zavedených zvyklostí by neměl přijímat nezvratná rozhodnutí.