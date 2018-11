Do voleb v USA mohou promluvit i spolužáci obětí střelby v Parklandu. Mladí lidé chtějí omezit držení zbraní

Miliony Američanů v úterý volí nové senátory, poslance a guvernéry. Vůbec poprvé jdou k volbám i někteří studenti ze střední školy ve floridském Parklandu. Jejich bývalý spolužák tam v únoru zabil 17 lidí. Studenti, kteří útok přežili, teď chtějí motivovat hlavně mladé lidi, aby šli k volbám. Na Floridu se vydal i reportér Radiožurnálu Martin Balucha. Reportáž Miami 12:16 6. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezinárodní univerzita v Miami | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Studenti ze střední školy ve floridském Parklandu teď pořádají řadu přednášek a demonstrací, a to po celých Spojených státech. Nedávno byli například i na Mezinárodní univerzitě v Miami. Místní studenti je totiž podpořili hned po únorové střelbě na střední škole Stoneman Douglas.

„Zúčastnila jsem se tady v areálu školy několika akcí. Byly tu pochody i minuty ticha na podporu střední školy v Parklandu,“ říká Radiožurnálu před univerzitní knihovnou studentka Caroline. Po střelbě na škole v Parklandu se bála nejen o sebe, ale i o své blízké.

„Necítila jsem se v bezpečí. Mám bratra, který chodí do školy nedaleko. Znecitlivěli jsme, protože je podobných incidentů tolik. Je to smutné,“ dodává.

‚Začnete panikařit‘

Své zážitky popisuje i studentka Erin. „Ráno jsem se probudila a viděla na mobilu všechny ty zprávy. Mamka mi hned psala, protože věděla, že jsem poblíž. Bylo to opravdu strašné,“ vybavuje si bezprostřední pocity 20letá Erin.

Podobně jako Erinina matka se o své děti bála i profesorka na Floridské mezinárodní univerzitě Kathryn DePaloová.

„Jako rodič prostě začnete panikařit a bojíte se, jestli jsou vaše děti v pořádku. Nestalo se to v naší škole, Parkland je asi dvacet minut od našeho domu. Máme tam ale známé. Zasáhlo to i ty, kteří tam nikoho neznají. Proto si myslím, že kontrola zbraní je velmi důležitým volebním tématem tady na Jihu Floridy,“ říká.

Podle Kathryn se mladí lidé díky studentům z parklandské střední školy začali více zajímat o politiku. Dokázali prý vzbudit jejich zájem nejen hned po útoku, ale i několik měsíců po něm. Za to jim podle Kathryn patří velké uznání.

Změna zákona

Studenti se navíc velkou měrou zasloužili i o změnu floridského zákona o držení zbraní.

„Ten zákon zvyšuje věkovou hranici pro držení zbraní z 18 na 21 let. Je tam ale taky opatření, které prodlužuje dobu pro pořízení zbraní a další kontroly. Bylo to velké vítězství, když tento zákon v březnu schválili,“ myslí si Kathryn DePaloová, podle které by mladí voliči mohli mít velký vliv i na úterní hlasování.

„Mladí lidé by skutečně mohli ovlivnit výsledky těchto voleb, jestli budou hlasovat. To je vždy otázka. Demokraté se ale během kampaně hodně snažili, aby je k volbám dostali,“ dodává.

A o to se snažili i studenti z parklandské střední školy. Během volební kampaně objížděli autobusem školy na Floridě. Přesvědčovali mladé lidi, aby přišli k volbám a podpořili ještě přísnější zákony na držení zbraní.