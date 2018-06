Převaděčská mafie si našla novou cestu. Migranty do Španělska pašuje přes Gibraltar

Hlavním cílem pašeráků lidí je Itálie. Španělsko zůstává v jejím stínu, ale zůstane to tak i nadále? A může se Španělsko vůbec stát cílem masové migrace? Kudy vede nová trasa z Afriky do Evropy? Odpovědi má Radiožurnál. Madrid 7:00 30. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladý muž vyčerpaně odpočívá, poté co v bezpečí dorazil do španělského přístavu Tarifa. | Foto: Jon Nazca | Zdroj: Reuters

Novou cestu přes moře si našla převaděčská mafie v Maroku. Do Španělska pašuje migranty ze subsaharské Afriky přes Atlantik za Gibraltarským průlivem.

Loďka pro rodinu přijde migranty na 16 tisíc korun.

Kudy vede nová trasa z Afriky do Španělska?

Samozřejmě přes moře, tou nejužší možnou trasou. Organizované skupiny vyplouvají z marockého přístavu Tanger přes Gibraltarský průliv. Vodami Atlantského oceánu pak míří na pobřeží Andalusie.

List El Mundo vyslal reportéry, kteří se chovali jako migranti a nechali se nalodit na bárku. Ti pak celý proces popsali.

Mafiánské skupiny přivezou lidi na pláž, kde je nastrkají do lodí a přikážou jim: Až budete v mezinárodních vodách, zavolejte vysílačkou o pomoc. Naloděné migranty poté zachraňuje španělská pobřežní stráž, vozí je na pobřeží a tam je vykládá. Jen od poloviny června připlulo takto na pobřeží u Cádizu zhruba 3000 migrantů.

Taková loďka pro tři lidi – ovšem běžně jich do ní nasedá pět – stojí 300 eur, tedy asi 7800 korun. Větší, nafukovací loď pro sedm pasažérů, v níž většinou pluje až 12 lidí, přijde v přepočtu na 16 tisíc korun.

Ti odvážnější se pak vydávají přes moře přibližně z poloviny pobřeží Maroka, z Kariat Arkmane, a míří přímo na sever, k městu Almeria. To už je však asi 170 kilometrů a cesta je riskantnější.

Co se děje s migranty, kteří do Španělska dorazí?

Končí v záchytných střediscích. Ale Španělsko má zatím poměrně vstřícný přístup. Za vlády pravicové Lidové strany Mariana Rajoye Španělsko migranty nepřijímalo – s výjimkou těch, kteří opravdu přelezli ploty ve španělských enklávách Melilla a Ceuta v Africe nebo připluli na Kanárské ostrovy.

Ale se změnou vlády přišla i změna postoje. Pod Socialistickou stranou Pedra Sáncheze přijalo Španělsko už několik stovek migrantů, například z lodi Aquarius. 629 lidí, kteří pluli na její palubě, nechtěly vpustit do přístavu ani Itálie, ani Malta.

Španělé je dočasně umístili ve středisku Červeného Kříže v Malaze, kde příchozí například z Nigérie, Ghany či Guiney dostávali jídlo, oblečení a boty. Dnes už je přijímací středisko v Malaze prázdné. Migranty z něj rozvezli do dalších měst včetně těch na severu, třeba do Galicie nebo do Katalánska.

Migranti na palubě španělské záchranné lodi. | Foto: Jon Nazca | Zdroj: Reuters

Deníku Voz de Cádiz tito lidé řekli, že ve Španělsku chtějí zůstat a do Německa nebo do Skandinávie nechtějí. Nakonec si je mezi sebou rozdělila města jako Madrid, Barcelona, Vigo v Galicii či Granada v Andalusii.

Mimochodem, Barcelona i Madrid měly dost dlouhou dobu na svých radnicích velké transparenty s nápisem „Vítejte, uprchlíci!“. Nemohly však uprchlíky přijímat, protože to vláda Lidové strany odmítala.

Má Španělsko dost kapacit pro přijímání dalších migrantů z případné uprchlické vlny?

Což o to, ubytovací kapacity má. Jako problém se však mohou ukázat peníze, protože Španělsko je nenasycené a panuje v něm vysoká nezaměstnanost. U mladých lidí se vyšplhala na téměř 50 procent, a to se může ukázat jako problém.

Příchozí totiž budou chtít pracovat, aby z nich nebyli jen ti, kteří s dekou kolem ramen vysedávají na náměstích a prodávají sluneční brýle a rozličné cetky. Proto je otázkou, jak dlouho Španělům ta pohostinnost vydrží.

Zranitelnými místy Španělska mohou být už zmíněné enklávy na africkém pobřeží Ceuta a Melilla. Jak se tam projevuje migrační tlak z Maroka?

Enklávy jsou obehnané vysokými ploty, tří až šestimetrovými, a to v několika řadách. Dají se jen těžko překonat, i když občas se stává, že ho lidé vezmou ztečí a s žebříky a pořezanýma rukama tu bariéru překonají.

Častější je, že se lidé pašují v autech. I na to mají španělští celníci zařízení, jímž dokážou zaznamenat tlukot lidského srdce a pašeráky s jeho pomocí odhalují.

Pokud už se někdo do těch enkláv dostane, je to pro něj v podstatě konečná. Jde do uprchlického centra a většinou už se odtud nedostane – přístavy a letiště jsou kontrolované. Radiožurnál v jednom takovém záchytném centru byl: lidé jsou tam nešťastní, protože zůstávají v Africe a jejich sen o Evropě končí.

Vyfouknutý člun a španělští záchranáři. | Foto: Jon Nazca | Zdroj: Reuters