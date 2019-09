Uprchlický tábor Vučjak vyrostl na místě skládky. Obtížnému útěku přes hory říkají běženci Hra

Tábor Vučjak na severozápadě Bosny rozhodně není místem, kde by někdo chtěl žít. Ve stanech z plachtoviny leží matrace na holé zemi, umývárny a záchody jsou příšerně špinavé. Na snídani, skromně namazaný chléb, se čeká ve dlouhé frontě. Před některými stany si muži pečou placky čápatí, píše agentura DPA. A obtížnému útěku přes hory do sousedního Chorvatska pak běženci říkají The Game, tedy Hra. Bihać 9:28 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běženci v uprchlickém táboře Vučjak na severozápadě Bosny čekají ve frontě na jídlo a oblečení | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

Vučjak je reakcí padesátitisícového Bihače, od kterého leží asi deset kilometrů, na příliv migrantů a uprchlíků, s nímž si nedokáže poradit. Díky své poloze u chorvatské hranice přitahuje lidi, kteří se bez potřebných dokladů snaží dostat přes zelenou hranici.

Běženci v uprchlickém táboře Vučjak na severozápadě Bosny se sprchují | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

V Bihači a celém kantonu Una-Sana jich je teď asi 7000. V červenci přeplněné tábory mezinárodních humanitárních organizací přestaly nově příchozí přijímat a migranti spali na ulici.

Za použití prostředků, které mělo k dispozici, vytvořilo město Bihać v prostoru bývalé skládky ve Vučjaku tábor. Mnoho z jeho asi 700 obyvatel chytila bosenská policie ve městě a proti jejich vůli dovezla na toto místo. Mezinárodní humanitární organizace s tím nechtějí mít nic společného, tábor neodpovídá jejich standardům.

Červený kříž v Bihači dodává obyvatelům tábora ve Vučjaku dvě skromná jídla denně a nechává doplňovat nádrže ve špinavých umývárnách. „Máme jen omezené prostředky,“ říká Selam Midžić z Červeného kříže. „Celou migrační krizi (v Bosně) nese na svých bedrech Bihać a kanton Una-Sana,“ tvrdí. Vláda v Sarajevu se podle něho o tento problém nestará. Město a kanton jsou ponechány svému osudu.

‚Trocha násilí‘

Zdravotnický stan provozuje německý aktivista Dirk Planert, který za války v Bosně v devadesátých letech organizoval humanitární transporty do uzavřeného Bihače. Letos v létě se tento fotograf a novinář dozvěděl o podmínkách, které panují ve Vučjaku. Spontánně se rozhodl na tomto nehostinném místě zůstat a pomáhat.

Kromě svrabu, který se šíří v mizerných hygienických podmínkách, ošetřuje Planert a jeho tým zranění, jež migranti utrpí při pokusu o ilegální přechod do Chorvatska, kde se je snaží zastavit policie. Součástí Planertova týmu jsou dobrovolní zdravotníci z Německa, Rakouska, Slovinska a Maďarska.

„Odehrává se to vždy podle stejného scénáře: chycení migranti se musejí seřadit, policisté jim seberou peníze, boty a telefony, nebo jim telefony zničí, zbijí je a naženou zpět přes hranici,“ popisuje Planert.

Podobná obvinění, která zaznívají ze strany nevládních organizací, Chorvatsko odmítá, i když takové jednání bylo částečně zdokumentováno na videonahrávkách.

Chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová před časem v jednom rozhovoru prohlásila, že proti migrantům bez dokladů policie někdy musí použít „trochu násilí“.

Obtížné cestě přes hory do sousedního Chorvatska říkají běženci The Game - Hra. „Hráč“ se buď zvládne dostat až do Rakouska, Německa nebo Itálie a požádá o azyl, nebo selže, dostane nabito od chorvatské policie a vrátí se zpátky na start.

Jistý 21letý muž z Pákistánu vypráví, že se o štěstí pokusil ve skupině s dalšími jedenácti migranty. Dostali se až do Slovinska, kde je objevila policie a předala chorvatským úřadům. „V Chorvatsku nás bili holemi, a to opravdu pořádně. Tři z nás měli zlomeniny,“ popisuje. I přes tuto zkušenost chce při další příležitosti zkusit své štěstí ve „Hře“.

Zima na obzoru

V posledních týdnech vzrostl počet migrantů, kteří se v lodích vydávají přes Egejské moře z Turecka do Řecka. Za srpen jich bylo přes 9330, což je proti loňskému srpnu skoro dvojnásobek.

Uprchlický tábor Vučjak vznikl v prostoru bývalé skládky. | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Řecko leží na začátku takzvané balkánské cesty. Ta byla považována za víceméně uzavřenou, když Maďarsko na podzim 2015 na hranicích se Srbskem a Chorvatskem postavilo ploty a zátarasy. Hlavní trasa balkánské cesty se proto přesunula více na západ a vede nyní přes Srbsko, Bosnu, Chorvatsko a Slovinsko.

Až do Bosny se dostanou migranti s pomocí převáděčů celkem plynule. V Bihači ale na ně čeká „Hra“. Ale dřív nebo později projde skoro každý. Od roku 2015 zaregistrovala Bosna 42 tisíc příchozích, nyní je v zemi kolem 8000 migrantů.

To, že přibývá běženců, kteří se vydávají na plavbu přes Egejské moře, znamená, že tlak na Bihać dál poroste. Blížící se zima, která v bosenských horách přichází brzy, by v situaci, kdy zázemí v táborech jako Vučjak nebude na chladné počasí připraveno, mohla spustit humanitární katastrofu. Ta může dopadnout i na několik set lidí, kteří živoří před přeplněným táborem Bira v Bihači nebo pod širým nebem na jednom místě nedaleko hranice s Chorvatskem.