Migrace do Německa je nutná, stárneme. Ale musí to mít řád, zdůrazňuje poslanec SPD Nürnberger

Ekonomika, migrace a bezpečnost dominují debatě před německými volbami, které proběhnou v neděli. „Momentálně hraje migrace první roli i kvůli útokům, které v Německu byly. To je jasné a zjevné. Ale na druhé straně máme příliš mnoho dalších problémů. A to lidi znejišťuje a má to vliv na vývoj volebních preferencí," usuzuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus poslanec Jörg Nürnberger (SPD) z volebního okrsku na hranici Bavorska a Česka. Berlín 13:09 17. února 2025

Debatu o migraci rozvířil naposledy útok neúspěšného žadatele o azyl z Afghánistánu, který najel autem do davu. Končící kancléř Olaf Scholz (SPD) v nedělní předvolební debatě lídrů ujišťoval, že chce pokračovat v omezování nelegální migrace. Lídr opoziční CDU/CSU Friedrich Merz byl ještě radikálnější a žádá, aby vláda začala jednat s afghánským hnutím Tálibán o repatriaci uprchlíků. Co chystá vaše strana v otázce migrace, pokud by ji volební výsledek svedl do velké koalice s CDU/CSU?

Naše pozice je jasná. Chceme, aby byla migrace uspořádaná, aby měla svoje pravidla a abychom omezili počet lidí, kteří do Německa přijdou bez toho, aby na to měli právní nárok.

Jak by ale měl postupovat příští kancléř, ať to bude kdokoliv, aby se vyhnul situaci, kdy bude v defenzivě vůči antiimigrační a protievropské Alternativě pro Německo? A zároveň aby nepřebíral její agendu v obavě, že bude poražen?

Myslím, že je důležité informovat lidi o tom, že migrace je nutná. Náš demografický vývoj je takový, že stárneme. Budeme potřebovat nové lidi ze zahraničí. Ale musíme tomu dát řád a smysl. A to je výzva.

První kroky jsme udělali už v minulé vládě. Teď přichází méně lidí než předtím a ti, kteří přichází, jsou více kvalifikovaní.

Žijete v příhraničním regionu a váš pohled tím může být ovlivněn. Je opravdu migrace klíčovým tématem voleb? Není z vašeho pohledu politika důležitější postarat se o ekonomiku?

Myslím si, že je to více témat. Momentálně hraje migrace první roli i kvůli útokům, které v Německu byly. To je jasné a zjevné. Ale na druhé straně máme příliš mnoho dalších problémů. A to lidi znejišťuje a má to vliv na vývoj volebních preferencí.

Mají sociální demokraté rozpočtový mantinel, který se týká výdajů na opatření na hranicích? Pokud vím, tak SPD vytýká křesťanským demokratům CDU/CSU, že na jejich návrhy, co dělat na hranicích, by nebyli peníze ani policisté.

To je pravda. A na druhé straně to ani nechceme. Nechceme úplně Německo uzavřít, utěsnit ho, aby byl každý člověk automaticky kontrolován na hranicích. My jsme zastánci schengenského prostoru.

I z pohledu české strany je docela nevyhovující, když je každý Čech, který pracuje v německé fabrice, každý den dvakrát kontrolovaný na hraničních přechodech.

Výdaje na obranu

A jakými konkrétními kroky by podle vás mělo Německo čelit poklesu ekonomiky? Letošek může být podle předpovědí expertů třetí rok v řadě, kdy by mohl pokračovat německý pokles ekonomiky. Je nutné držet takzvanou dluhovou brzdu?

Dluhová brzda je instrument, který se zavedl asi před dvaceti lety, aby byl rozpočet v rovnováze. Ale je součástí ekonomické teorie a je to i náš praktický přístup, že když je ekonomika v krizi, tak by stát měl více investovat. A dluhová brzda tomu brání.

Právě bychom chtěli dluhovou brzdu ne zcela opustit, ale udělat výjimky pro nutné investice do obrany, infrastruktury a dalších důležitých projektů. Ale k tomu nemáme souhlas ostatních stran.

Jestli jsem dobře poslouchala předvolební debatu Olafa Scholze a Friedricha Merze, tak to vyznívalo tak, že CDU/CSU je ten, kdo říká, že by Německo mělo dávat na zbrojení víc peněz. Je to z vašeho pohledu správný směr investic pro příští volební období?

Já se domnívám, že investice do obrany jsou nutné. Jsem členem obranného výboru. Momentálně máme rozpočet 90 miliard eur na rok, což jsou dvě procenta našeho HDP. Ale chtěli bychom to zvýšit, to znamená další výdaje. To je důležitý úkol, dát to všechno do rovnováhy, aby kleslo zatížení lidí a zatížení ekonomiky. Aby ekonomická data byla lepší, než jsou. A proto musíme dobře uvažovat, jaké priority tomu dáme.

O kolik byste to zvyšovali?

Chtěli bychom výdaje zvýšit postupně a výhledově na 3 procenta HDP. To by znamenalo 135 miliard eur, tedy o 45 miliard eur navíc. Ale někdo musí říct, a to i náš oponent Friedrich Merz, odkud ty peníze brát, zda zvýšit daně...

Možná ale skončíte zase ve společné koalici, takže budete muset najít shodu.

Na to už jsme si v Německu zvykli. To je silná strana demokracie, že se najde kompromis. Musí se najít.

Šílená celní válka

Váš kancléř Olaf Scholz patří k těm, kteří určují směr Evropské unie ve vztahu ke Spojeným státům Donalda Trumpa. V současné debatě se to týká bezpečnosti i třeba cel. Jak se díváte na novou americkou celní politiku? Může to zásadněji ovlivnit prosperitu Německa?

Domnívám se, že nejen Německa, ale všech států Evropské unie i okolních států. Šílená celní válka mezi Evropou a Spojenými státy podle mého názoru neprospěje ani jedné, ani druhé straně. Je to cesta do pekel.

Myslím si, že by se mělo jednat. I když bude těžké přesvědčit americkou stranu, aby odstoupila od své, opakuji, šílené politiky.

A teď ještě jedno klíčové předvolební téma – střely Taurus. Kdyby došlo v Německu k velké koalici, měla by SPD podpořit myšlenku dát Ukrajině tyto střely dlouhého doletu?

Já osobně jsem zastáncem toho, abychom Ukrajině střely nedodali. Stejný postoj má dokonce bavorský lídr Markus Söder (CSU).

Já jsem toho názoru, že máme tak málo funkčních střel Taurus, že bychom si je měli nechat pro nejhorší okamžiky, abychom mohli vytvořit určitou hrozbu vůči ruskému agresorovi.