Český řidič odsouzený ve Francii se odvolal proti trestu za pašování migrantů

Na odvolání proti verdiktu měl 58letý řidič kamionu čas do čtvrtka. Advokát Drha se prvního soudu neúčastnil a nyní jedná o převzetí případu. K jeho podrobnostem se však nemohl vyjadřovat, neboť nebyl zbaven mlčenlivosti a zájem klienta je na prvním místě, jak uvedl.

„Naše velvyslanectví v Paříži se tomu bude věnovat a poskytne dotyčnému standardní pomoc, která může mít podobu zprostředkování právního zastoupení, samozřejmě zprostředkování kontaktu s rodinou nebo mu může pomoci při komunikaci s francouzskými úřady,“ řekl ve středu Radiožurnálu Michal Bucháček z tiskového odboru ministerstva zahraničí.

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL, kandiduje v komunálních volbách v Hradci Králové) v tiskové zprávě uvedl, že francouzská justice nemá proti Jiřímu Saganovi žádné důkazy.

Platí odpovědnost řidiče

Kandidující europoslanec Zdechovský ve středu Radiožurnálu řekl, že pokud skutečně dojde k odsouzení dotyčného muže, dochází ve Francii k porušení právního státu.

„Není možné trestat člověka za to, co nezpůsobil. Není možné udělat z oběti pachatele. Opravdu nám přijde, že je celá situace absurdní,“ dodal Zdechovský.

„Francouzští vyšetřovatelé neřeší, zda řidič o vniknutí do vozu ví, nebo ne. Platí odpovědnost řidiče zabezpečit vozidlo tak, že v něm necestuje nikdo další, byť nelegálně,“ řekl Bucháček.

Soud Sagana potrestal za pašování migrantů poté, co se v jeho kamionu po cestě z francouzského přístavu Calais do Anglie našlo 15 Iráčanů. Muž tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Iráčané podle televize Prima ve výpovědích uvedli, že do kamionu vlezli bez vědomí řidiče v přístavním městě Calais.

Odsouzený Čech žije s rodinou ve Španělsku a pracoval pro španělského dopravce Transmanolet. Zdechovský má za to, že francouzská justice proti němu nemá žádný přímý důkaz a vychází jen z „řady domněnek a předsudků vyplývajících z toho, že je občanem z francouzského pohledu východních států“. Petice za jeho propuštění už nasbírala přes 4000 podpisů.

Právník Drha si netroufl spekulovat o tom, zda byl trest vyměřený Saganovi ve srovnání s obdobnými případy ve Francii výjimečný. Řekl však, že podle jeho pařížské kolegyně začaly soudy na severu země k podobným záležitostem přistupovat přísněji.