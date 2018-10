Itálie zavře letiště pro nepovolené lety s migranty, varoval Salvini

Itálie uzavře svá letiště pro letadla s migranty z Německa, která nebudou mít potřebná povolení, varoval v neděli italský ministr vnitra Matteo Salvini. Podle agentury Reuters tak přiživil spor s Německem ohledně toho, jak si rozdělit zodpovědnost za žadatele o azyl. Řím 16:35 7. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský ministr vnitra Matteo Salvini | Foto: Alessandro Bianchi | Zdroj: Reuters

Berlín a Řím pracují na dohodě, podle níž by Německo posílalo zpět do Itálie migranty, kteří tam již požádali o azyl. Dohoda však ještě nebyla podepsána. Italský list La Repubblica v sobotu napsal, že německý úřad pro uprchlíky údajně rozeslal desítky dopisů migrantům ohledně jejich plánovaného převozu zpět do Itálie prostřednictvím charterového letu.

„Pokud někdo v Berlíně nebo v Bruselu přemýšlí o tom, že do Itálie prostřednictvím nepovolených charterových letů vyhodí desítky imigrantů, pak by měl vědět, že k dispozici není a nebude žádné letiště,“ řekl Salvini.

„Letiště uzavřeme stejně, jako jsme zavřeli přístavy,“ dodal. Nynější italská vláda protiimigrační strany Liga a protestního Hnutí pěti hvězd krátce po získání důvěry zcela zavřela přístavy lodím nevládních organizací.

Dohoda s Německem

Zástupci německého ministerstva vnitra ani úřadu pro uprchlíky se k informacím italského deníku zatím nevyjádřili. Šéf německého resortu vnitra Horst Seehofer minulý měsíc oznámil, že se podařilo uzavřít dohodu s Itálií a že očekává, že bude brzy podepsána.

Nicméně Salvini to o den později popřel a požadoval od Německa více ústupků kromě jiného ve věci dublinského systému, podle něhož by se o migranta měl postarat ten unijní stát, jehož území bylo první, na které tato osoba vstoupila.

Italská vláda chce, aby bylo zavedeno rozmisťování žadatelů o azyl po celé EU a aby byla změněna pravidla unijní operace Sophia. Podle těch stávajících mají být migranti zachránění ve Středozemním moři převezeni do Itálie.