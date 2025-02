Migrace je hlavně německé téma, říká Niedermayer. ‚Může mít vliv na hranice Evropy,‘ věří Dostál

Vítěznou konzervativní unii CDU/CSU s Friedrichem Merzem v čele čeká složité vyjednávání. Spolupráci s AfD, která skončila druhá, budoucí kancléř vyloučil kvůli extremistickým názorům. I tak ale slíbil, že se zaměří na téma migrace. „Není vyloučeno, že migrační pakt bude muset být revidován,“ říká europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!). „Migraci vidím spíše jako vnitroněmecké téma,“ oponuje mu v Pro a proti europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Pro a proti Praha 23:23 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luděk Niedermayer (TOP 09) a Ondřej Dostál (Stačilo!) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Pane Niedermayere, vy jste napsal na síti X, že Němci volili jasně ve prospěch Evropské unie. Co tedy soudíte o tak obrovském zisku Alternativy pro Německo, která je, eufemisticky řečeno, k Unii hodně kritická?

Niedermeyer: Na to se dá podívat ze dvou pohledů. Jeden je, že zisk těch dvou stran, které mají úplně jiný přístup k tomu, jak má vypadat budoucnost na našem kontinentu, je opravdu velký.

AfD a sdružení Sahry Wagenknechtové získaly dohromady 25 procent, což je opravdu velmi mnoho. Zase proti minulým volbám to navýšení bylo o deset procent pro AfD. A tím, že došlo k nějaké transformaci na levici, tak to bylo pět procent navíc pro paní Wagenknechtovou. A to není obrovská změna.

Například Die Linke udělala velký obrat směrem k sociálním tématům od vřelejší pozice k Rusku a jiných kontroverzních politik.

Takže čtvrtina německých voličů, kteří šli hlasovat, dnes vidí svět úplně jinak, než jaký zatím byl kurz Německa. A to není zas tak katastrofální.

Myslím si, že vyjádření, že nešlo o triumf pro CDU/CSU, ale o vítězství, je pravdivé. Navíc dosažené tím, že dvě strany se těsně nedostaly přes pětiprocentní hranici, což hraje rozhodující roli. To je zase druhá část toho příběhu a obě jsou pravdivé.

A jak to vidí Ondřej Dostál?

Dostál: Předně se sluší poblahopřát jak vítězi voleb CDU, tak i ostatním stranám, kterým voliči dali hlasy, zejména vysoce úspěšné AfD i dalším.

Je zde několik zajímavostí. Za prvé propadlo 15 procent hlasů a v příští vládě nám patrně zasednou, řekněme, ideoví oponenti pravice i levice. To mi trošičku připomíná stav v roce 2021 u nás, kdy také mnoho hlasů propadlo a vznikla vláda zleva zprava.

Obávám se, že pan Merz může mít trochu problém s některými tématy, jako je například prolomení dluhové brzdy nebo případné osekání sociálních programů, které bude potřebovat, pokud zaujme pravděpodobný jestřábí postoj vůči konfliktu na Ukrajině. Zejména pokud mu dvojku z SPD bude vykonávat místo Olafa Scholze třeba Boris Pistorius.

Řekl byste, že tedy Němci zvolili jasně ve prospěch Evropské unie?

Dostál: Řekl bych, že zvolili vládu, která je spíše proevropská, než kdyby zvolili AfD. Na druhou stranu budou zde zajímavé věci. Například pan Merz je asi největším možným protivníkem Ursuly von der Leyenové, jak jen je v jedné straně možné.

Takže uvidíme, jak jim to půjde a jak bude Berlín hrát proti Bruselu. Zda mocné Německo, v Evropské unii ten nejpodstatnější stát z hlediska ekonomiky, nebude hrát více na sebe a nebude na sebe chtít přetáhnout některá témata.

Soupeřící tandem

Pojďme tedy rovnou na pole Evropské unie. Jak vnímáte budoucí tandem nebo soupeřící dvojici Merz a Leyenová?

Niedermeyer: Já to nevnímám takto vyhroceně, protože si myslím, že předsedkyně Komise má v Německu podporu. Němečtí politici dobře vědí, že kdyby nepodpořili paní Ursulu, tak by neměli německého šéfa Komise.

A je zajímavé, že právě ona se dočkala jakožto zástupkyně CDU podpory i od socialistů, což byla součást jejich koaliční dohody.

Ale v otázkách migrace si například asi s Friedrichem Merzem nebude tolik rozumět?

Niedermeyer: Uvidíme, jak se téma migrace vyvine. Já ho vnímám spíš jako vnitroněmecké. A to na rozdíl od ostatních dvou témat, což je evropská obrana a ekonomika. To jsou témata navýsost evropská.

Podle mého dlouhodobého názoru návratová politika prostě musí fungovat. Návratová politika je protiváha toho, že lidé mohou požádat o azyl. A zároveň, když ho nezískají, tak musí tu zemi opustit.

Jak vidíte téma migrace, které před volbami v Německu silně rezonovalo? Friedrich Mertz se alespoň rétoricky přiblížil AfD a také historicky poprvé prolomil politické tabu, když s ní před volbami prohlasoval rezoluci o zpřísnění migrační politiky. Jakým způsobem to bude rezonovat na celoevropském poli? A může se to dostat i do konfliktu s migračním paktem?

Dostál: Já jsem přesvědčený, že není vyloučeno, že migrační pakt bude muset být revidován. Ty útoky, které v Německu bohužel nastaly a které měly smrtící následky, velmi rozrušily německou populaci. A není se tomu vůbec co divit.

Dokonce i pana Merze se to, aspoň podle jeho vyjádření, osobně dotklo a došlo k prolomení toho sanitárního kordonu, kdy se na hlasování proti tomuto fenoménu shodl s AfD. A já si myslím, že v tomto neustoupí. Protože kdyby ustoupil, tak by u německé veřejnosti obrovsky prohrál.

Dokážu si představit, že nám Německo řekne, že pokud chceme, aby hranice byly nadále prostupné, tak si musíme chránit ty hranice blíže po cestě. A toto řekne i celé Evropě. Možná tak dojde k velice žádoucí ochraně vnějších hranic.

Stane se z migrační politiky opět celoevropské téma? Na kolik může za vysoký výsledek AfD neschopnost německých úřadů vracet neúspěšné žadatele o azyl? Poslechněte si celé Pro a proti, moderuje Karolína Koubová.