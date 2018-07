Loď s migranty dorazila do Španělska, předtím ji odmítly Itálie i Malta

Do Barcelony ve středu po čtyřech dnech dorazila loď španělské nevládní organizace se 60 migranty z Afriky. Plavidlo předtím odmítly Itálie a Malta. Tyto dvě země ve snaze zastavit masový příliv migrantů do Evropy uzavřely nedávno přístavy lodím zahraničních nevládních organizací. Malta ve středu také nepovolila vzlétnout malému letadlu, jež pomáhá hledat migranty v moři u Libye. Barcelona/Berlín 19:33 4. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loď Open Arms s migranty | Foto: Albert Gea | Zdroj: Reuters

Po čtyřech dnech plavby dorazila do Barcelony loď španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms se 60 migranty z Afriky, mezi nimiž je 50 mužů, pět žen a pět nezletilých.

Zatímco běženci se radovali, že konečně přistáli, šéfka mise této lodi Anabel Montesová kritizovala Itálii a Maltu. „Museli jsme plout čtyři dny, než jsme je mohli vyložit, a mezitím jsme nemohli zachraňovat další," řekla Montesová.

Německá nevládní organizace Sea Watch ve středu oznámila, že maltské úřady nepovolily vzlétnout malému letadlu Moonbird, které tato organizace spolu se švýcarskou humanitární iniciativou pilotů provozuje.

Kapitán letounu Ruben Neugebauer maltským médiím řekl, že toto letadlo létalo z Malty téměř rok skoro každý den, aby pomáhalo vyhledávat migranty na vratkých člunech u libyjských břehů. Podle Neugebauera spolupracovala jeho posádka s maltskými úřady i s italskou pobřežní stráží.

‚Řešení migrace rozhodne o osudu EU‘

Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu ve Spolkového sněmu uvedla, že postup při řešení problému migrace rozhodne o tom, zda přetrvá Evropská unie.

Merkelová v parlamentní debatě k rozpočtu na rok 2018 připomněla, že na summitu EU minulý týden se země unie shodly v tom, že migrace je problém všech členů EU.

Kancléřka také slíbila, že Německo přispěje svým dílem k ochraně vnějších evropských hranic.

Na adresu kancléřky zazněla i tentokrát kritika za její dosavadní přístup k migraci. Šéfka frakce nejsilnější opoziční strany Alternativa pro Německo Alice Weidelová obvinila Merkelovou, že její trvání na liberální migrační politice rozdělila Německo i Evropu.

Migrace rozděluje i německou vládní koalici. K tomu ve středu Merkelová v rozhovoru s televizí ARD řekla, že stabilita vlády není ohrožena. Těžištěm koaličních debat je nyní vybudování takzvaných tranzitních center na hranicích s Rakouskem, odkud by mělo Německo vracet migranty již dříve zaregistrované v jiné zemi EU. Merkelová dnes uvedla, že v těchto centrech by měli být migranti maximálně 48 hodin, jak to stanoví ústava.