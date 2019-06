Nucená migrace přesáhla hranici 70 milionů lidí, polovina z toho jsou děti, uvedla OSN

Na světě bylo loni 70,8 milionu uprchlíků, kteří museli odejít z domovů kvůli válkám nebo pronásledování. Oznámila to ve středu Organizace spojených národů. Počet běženců se tak oproti předešlému roku zvýšil o dva miliony a je nejvyšší za téměř 70 let. Břemeno spojené s uprchlíky nenese bohatý západní svět, ale rozvojové státy, vyplývá z bilance OSN. Ženeva 9:36 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé patřící ke karavaně migrantů z Hondurasu v Mexiku | Foto: Jose Cabezas | Zdroj: Reuters

Polovina lidí, kteří museli opustit své domovy, jsou děti. Zpráva s názvem Global Trend, kterou vpracoval úřad pro uprchlíky, považuje číslo 70,8 milionu běženců za zdrženlivé, protože nezahrnuje všechny lidi bez domova. Do údajů je započítáno 25,9 milionu uprchlíků, 41,3 milionu lidí vyhnaných z domovů do jiných částí svých zemí a 3,5 milionu žadatelů o azyl. Nezahrnuje ale například čtyři miliony Venezuelanů, kteří odešli do ciziny od roku 2015 a k pobytu nepotřebují víza ani žádat o azyl. Do konce roku by v takové situaci mohlo být až pět milionů lidí z Venezuely.

Hlad, beznaděj a dva prezidenti. ‚O změnu se pereme roky. Lidé chtějí demokracii,‘ říká venezuelská novinářka Číst článek

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi řekl, že nevyřeší-li se situace v této zemi politicky, bude exodus pokračovat. Venezuelané byli loni po Syřanech druhou největší uprchlickou skupinou. Míří většinou do Kolumbie, Peru a Ekvádoru.

„Když říkáte, že uprchlickou krizi má Evropa, Spojené státy nebo Austrálie - není to tak. Většina uprchlíků je v zemích sousedících s oblastí konfliktu, což bohužel znamená v chudých státech nebo v zemích se středně vysokými příjmy. Tam je krize a na to se musíme zaměřit,“ řekl Grandi.

Více než dvě třetiny uprchlíků pochází z pěti zemí - Sýrie, Afghánistánu, Jižního Súdánu, Barmy a Somálska.

,Krize solidarity‘

Grandi řekl, že Spojené státy by měly vyslechnout Středoameričany, kteří prchají do Spojených států před násilím a pronásledováním, ne oddělovat děti od rodičů. Snížení migrace v oblasti hranice Spojených států s Mexikem je jeden ze slibů prezidenta Donalda Trumpa voličům.

Největší riziko od začátku krize. U Středozemního moře je málo záchranných člunů pro lodě s migranty Číst článek

Podle zprávy OSN nejvíce žádostí o azyl přijímají Spojené státy, loni jich bylo 254 300. Grandi řekl, že ve Spojených státech čeká na vyřízení 800 000 žádostí. Na dotaz, zda Trumpova politika práci jeho úřadu komplikuje, komisař odpověděl: „To nejsou jenom Spojené státy, je to i Evropa a Austrálie. Hovořil jsem o krizi solidarity. Jde o rozpoznání uprchlíků a běženců jako lidí, kteří mají problém, ne jako těch, kdo prchají od problémů,“ řekl.

V Evropě se podle něj téma vysoce zpolitizovalo a některé vlády se hrozí závazku přijmout lidi zachráněné na moři při útěku z Libye a dalších oblastí. „Teď, kdy jsou volby do Evropského parlamentu za námi, vyzývám k zastavení volební agitace. Množství lidí, kteří přijíždějí do Evropy, je zvládnutelné,“ řekl Grandi.