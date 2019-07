Výletní loď zachránila u řeckého Peloponésu 111 migrantů. Snažili se dostat do Itálie

Velká výletní loď Marella Discovery zachránila u řeckého Peloponéského poloostrova 111 migrantů, kteří se snažili dostat po moři ilegálně do Itálie. Ze kterých států zachránění běženci pocházejí, zatím není jasné. Přepraveni byli do řeckého přístavu Kalamata.Mezi zachráněnými je 33 nezletilých. Podle agentury DPA to v neděli uvedla řecká pobřežní stráž.

