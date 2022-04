‚Preventivní výjezd.‘ Frontex čelí obvinění, že se podílel na vytlačování migrantů od řeckých břehů

Jedním z případů, na němž média prezentovala nezákonné aktivity, byl způsob útěku Amjada Naima. Palestinec prchal s dalšími 30 lidmi na gumovém člunu. Jejich cílem bylo dostat se na území Evropské unie přes Řecko.

Když byla skupina na dohled od břehů ostrova Samos, nad hlavou jim začal kroužit vrtulník, pak se přiblížil člun. Naim uvedl, že měl řeckou vlajku. Pak na ně zaútočili muži v kuklách. Ti zprvu stříleli do vody, následně napadli člun hákem a zničili motor jejich plavidla, až poté vzali uprchlíky na palubu.

Část incidentu se uprchlíkům podařilo natočit, záznam zveřejnil v článku německý týdeník Der Spiegel. Záběry je zobrazují na dvou záchranných člunech, které na moři opouští řecká pobřežní stráž. Loď Panther táhla jejich plavidlo zpět směrem k Turecku. V dalším snímku je vidět, jak pobřežní stráž rozváže lano a nechá uprchlíky osudu uprostřed Egejského moře.

Podle jejich svědectví trvalo několik hodin, než je zachránili turečtí záchranáři. Uprchlíci byli vyděšení a měli žízeň.

1/ Europe’s border agency Frontex denies involvement in pushbacks but their own database shows the exact opposite. By analysing @Frontex data @LHReports can reveal how illegal push backs are registered and concealed pic.twitter.com/vS2Y6f1MKu

Nelegální vytlačování migrantů. Pojmenování praktiky, kdy jsou potenciální žadatelé o azyl opuštěni na moři mimo teritoriální vody. Přestože se jedná o protiprávní krok, množství obvinění směřujících proti řeckým úřadům roste už od počátku uprchlické krize v roce 2015.

Podle informací Der Spiegel měli být do akce zapojeni také němečtí policisté. Ze záznamu o jejich aktivitách vyplývá, že vrtulník a hlídkový člun zaznamenal uprchlickou loď v tureckých vodách – v den, kdy se skupina snažila dostat do Řecka. Německá policie to nahlásila do společného unijního řídicího střediska v Pireu a Řekové na oplátku informovali tureckou pobřežní stráž. To mělo být údajně vše.

Databáze Joint Operations Reporting Application (JORA) na serverech Frontexu se používá k zaznamenávání událostí na vnějších hranicích EU. Incident je v ní registrován jako „preventivní výjezd“. Tento termín se má ve skutečnosti používat pouze tehdy, když turecká pobřežní stráž zastaví uprchlické lodě v tureckých vodách. To se ale nestalo. Skupina uprchlíků byla zjevně v řeckých vodách a mělo jim být dovoleno požádat v zemi o azyl.

Frontex was complicit from the very beginning. We tracked their ships and planes for months. Frontex's assets detect the dinghies or even intercept them and leave the pushbacks to the Greeks. Here you see a Romanian asset stopping refugees before they are pushed back. pic.twitter.com/WFWrEwLdPW