Počet žádostí o azyl v Německu vzrostl minulý rok o více než polovinu. Úřady zaregistrovaly 352 000 lidí

Počet nových žádostí o azyl v Německu loni vzrostl na 351 915, což znamená nárůst o 51,1 procenta ve srovnání s předchozím rokem. Nejpočetnější skupinu tvoří žadatelé ze Sýrie, kteří podali 104 561 žádostí, informoval v pondělí Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky.

Druhou nejpočetnější skupinu žadatelů o azyl ve spolkové republice tvoří občané Turecka (62 624) a třetí Afghánci (53 582), vyplývá z údajů Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF).

Loni BAMF rozhodl ve více než 260 000 azylových řízení, přičemž zhruba polovině žadatelů přiznal ochranný status. Odmítnuty byly žádosti téměř 62 000 lidí a téměř 65 000 řízení bylo z různých důvodů zastaveno.

Migrace se v Německu stala zásadním politickým problémem; mnohé obce mají potíže s ubytováním velkého množství nově příchozích. Na podzim Německo kvůli ní zavedlo dočasné kontroly na hranicích s Polskem, Českou republikou a Švýcarskem. Tyto kontroly prozatím platí do 15. března.

Už od roku 2015 existují systematické kontroly na hranici s Rakouskem. I německý kancléř Olaf Scholz připustil, že do Německa přichází příliš mnoho migrantů. Německo rovněž přijalo více než milion Ukrajinců po napadení jejich země Ruskem.

Loni se Scholz a premiéři vlád 16 spolkových zemí dohodli na přísnějších opatřeních na omezení počtu migrantů, včetně urychlení azylového řízení, omezení benefitů pro žadatele o azyl a navýšení finanční pomoci spolkovým zemím a obcím při zvládání přívalu migrantů ze strany spolkové vlády.

Vláda chce rovněž rychleji vyhošťovat neúspěšné žadatele o azyl a přísněji trestat pašeráky lidí.

Loňský počet žadatelů o azyl je stále hluboko pod počty z let 2015 a 2016, kdy do Německa přišlo víc než milion migrantů, převážně ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku. Minulý týden spolková policie oznámila, že loni do Německa přišlo 127 088 lidí bez dokladů, což bylo o 38 procent více než v roce 2022 a nejvíce od roku 2015.