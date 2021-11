Nový způsob migrace do Evropy? Letadlo z Maroka muselo nouzově přistát, pak se pasažéři rozutekli

Byl pátek odpoledne, když letadlo se 150 pasažéry odstartovalo z marockého letiště v Casablance a zamířilo do Turecka. Krátce po odlepení od země se ale jednomu z cestujících udělalo zle a let společnosti Air Arabia Maroc musel nouzově přistát na španělském ostrově Mallorca, kde se zhruba dvacítka pasažérů následně rozutekla pryč. Listopadový incident ihned rozhýbal otázky o nových migračních trasách do Evropy.

