Na miniaturní ostrov o 70 lidech přijelo 150 běženců. ‚Nemáme je kde ubytovat,‘ stěžuje si starostka

Dokonce i na poměry řeckých ostrůvků je ostrov Gavdos v Libyjském moři malinký. Jeho populace čítá méně než 70 lidí a bydlí tam jen dvě rodiny se čtyřmi dětmi. Zbytek jsou staří lidé žijící o samotě, popsala listu The Guardian starostka ostrova Lilian Stefanakisová. Teď si ho kvůli poloze vybrali za cíl převaděči, kteří vozí běžence z Afriky. Atény 7:16 28. března 2024

V tomto mikrokosmu v zimním období funguje jen jedna škola, jedna pekárna, dva minimarkety a čtyři taverny. Odlehlý ostrov, který od Kréty oddělují nevyzpytatelné vody Libyjského moře, hlídá Efsevios Daskalakis - po většinu roku jediný místní policista.

V poslední době je však život na Gavdosu o něco méně poklidný než obvykle. „Předminulý víkend k nám přijelo 150 lidí z Libye na třech velmi přeplněných lodích,“ říká podle listu The Guardian starostka ostrova Lilian Stefanakisová. „Jsme pod tlakem, protože na Gavdosu nemáme potřebnou infrastrukturu, kde bychom je mohli ubytovat,“ dodává.

Ostrůvek o rozloze 29 kilometrů čtverečních, který se nachází na nejjižnějším cípu Evropy a je blíže k Africe než k Aténám, se stal nejnovějším cílem převaděčů, kteří za vysoké úplatky dostávají migranty do Evropy.

Nová pašerácká stezka?

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky z 9502 mužů, žen a dětí, kteří od letošního ledna požádali v Řecku o azyl, doplulo 1186 Egypťanů, Pákistánců a Bangladéšanů právě na Gavdos nebo na poblíž ležící Krétu.

Za stejné tříměsíční období loňského roku bylo na obou ostrovech přesně nula příchozích, což nyní v Řecku vyvolalo obavy, aby ve Středozemním moři nevznikla nová pašerácká stezka.

„Je to neuvěřitelné, více než 800 lidských bytostí přistálo během několika měsíců u našich břehů na pláži Tripiti,“ vypráví policista Daskalakis, a naráží tak na skalnatý výběžek na nejjižnějším místě ostrova.

„Přijíždějí většinou mladí muži, kteří plují přes moře den a půl na člunech, jejichž kapacita je aspoň čtyřikrát překročena,“ dodává.

Často prý byli příchozí očividně vyčerpaní po nebezpečné 180kilometrové cestě z libyjského přístavu Tobrúk. „První věc, co udělají, je, že zavolají na mezinárodní nouzové telefonní číslo 112, což znamená, že centrála zalarmuje mě. K pobřeží nevede silnice, takže tam musím sejít pěšky, pokud je moře příliš rozbouřené. Normálně na Tripiti potkávám jen turisty fotící si známý skalní výběžek,“ říká Daskalakis.

Pomohla dohoda s Egyptem

Až do 17. března, kdy Evropská unie uzavřela migrační dohodu s Egyptem v hodnotě 7,4 miliardy eur (187 miliard korun) připlouvaly lodě jedna za druhou.

„Každé dva tři dny se objevila jedna nebo dvě lodi,“ říká policista. „Ale od doby, kdy řecký premiér a další evropští představitelé odjeli do Káhiry podepsat dohodu, nastal znatelný útlum. Je to úleva, ale na druhou stranu nikdo neví, jak dlouho přesně bude pauza trvat,“ podotýká Daskalakis.

Řecko stejně jako Itálie tvrdě prosazovalo dohodu navzdory názoru lidskoprávních organizací, které dohodu s Egyptem odmítaly. Počet lidí přicházejících do Řecka od 1. ledna vzrostl podle místních úřadů o 187 procent.

„Žádná země ani místní komunita by neměla být sama na řešení příchodu uprchlíků,“ uvedla Stella Nanosová, mluvčí aténské pobočky Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. „Počty, které vidíme, jsou stále zvládnutelné, ale je zapotřebí rychlá koordinace a podpora ze strany řeckých orgánů a orgánů EU,“ říká Nanosová.

Řecký ministr pro migraci Dimitris Kairidis navštíví tento víkend ostrov Gavdos s cílem zajistit, aby se z místa nestalo to, co nazval „ohniskem nelegální migrace“. „Jsme svědky toho, že zločinecké sítě převaděčů naloďují stále více těchto nešťastných lidí na čluny, které nejsou způsobilé k plavbě a které by nikdy neměly opustit libyjské pobřeží,“ řekl listu The Guardian ministr.

Kairidis zdůraznil význam tříleté dohody mezi EU a Egyptem a trval na tom, že tato nejlidnatější arabská země nejenže sehrála klíčovou roli při zastavení nelegální migrace, ale zaslouží si i pomoc při posílení své křehké ekonomiky, pokud má být odvrácena další migrační krize v Evropě.