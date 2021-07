Loď s téměř 600 zachráněnými migranty u Itálie stále nemá povolení zakotvit

„Situace na palubě Ocean Viking je každou hodinou horší. Teď není čas na debaty za zavřenými dveřmi, je třeba najít řešení pro 572 přeživších,“ uvedla jedna z koordinátorek plavby Luisa Alberaová. Organizace dala na srozuměnou, že pokud italské úřady nepřidělí lodi do čtvrtečního večera bezpečný přístav, bude posádka hledat útočiště na východě Sicílie.

"The situation onboard #OceanViking is worsening by the hour. There is no time for discussions behind closed doors. A solution must be found now for the 572 survivors onboard." Luisa Albera, @SOSMedIntl Search & Rescue coordinator onboard. Full statement: https://t.co/aCDEhnfVsM