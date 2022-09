,Lidé jako rekvizity politického boje.‘ Republikánští guvernéři rozváží po USA autobusy s migranty

Akci v týdnu zorganizoval texaský guvernér Greg Abbott a jeho republikánský kolega z Floridy Ron DeSantis se hlásí k podobné. Zaplatil dvě letadla, která další nelegální imigranty přepravila do letoviska Martha´s Vineyard u Bostonu.

„Využil lidské bytosti, malé děti, rodiny jako rekvizity politického boje,“ rozčiluje se Domingo García ve Washingtonu u Americké námořní observatoře nedaleko domu, kde bydlí viceprezidentka Harrisová. Prezident Ligy Latinoameričanů pochází právě z Texasu, odkud sem přijely dva autobusy s lidmi prchajícími z Venezuely a dalších zemí, autobusy vypravené guvernérem Abbottem.

„Poslal sem ty autobusy, aby vyvolal senzaci. Mimochodem, mnoho z těch uprchlíků má zdravotní problémy. Třeba ty děti. Jednoho cukrovkáře museli odvézt do nemocnice. Byli to lidi, co už požádali o azyl, a tak jsou teď v Americe legálně. Do autobusu mnozí nastoupili jen s několika osobními věcmi v pytli na odpadky. Doslova je tu vysypali jako lidský odpad. To je nekřesťanské, netexaské, neamerické! Styďte se, guvernéři Abbotte a DeSantisi!“ říká Garcia.

Druhý jmenovaný vyslal na náklady svého státu dvě letadla s imigranty na ostrov Martha´s Vineyard ve státě Massachusetts, kde má dům například bývalý prezident Barack Obama. Podle agentury AP minimálně jedno z letadel ovšem nevyletělo z Floridy, ale také z Texasu.

Uprchlíci podle svědectví místních nevěděli, kde se ocitli. Na ostrově dostali najíst a místní pro ně uspořádali mši ve španělštině. Prezident Joe Biden označil akci republikánských guvernérů za bezohlednost.

‚Odpověď na situaci‘

Jiný demokrat, guvernér Kalifornie Gavin Newsom dal podnět ministerstvu spravedlnosti k vyšetřování možného únosu či porušení zákona o dohledu nad organizovaným zločinem. Republikáni DeSantis a Abbott akci hájí jako odpověď na kritickou situaci na jižní americké hranici, kterou podle nich Bidenova administrativa nezvládá.

„Posíláme nelegální imigranty do hlavního města, kde bude Bidenova vláda moci lépe pomoct těmto lidem, kterým dovoluje překročit naši hranici. Musím vám říct, že představitelé hraničních měst jsou naštvaní a rozčílení touto katastrofou způsobenou Bidenovou politikou otevřených hranic. Žádají stát Texas o pomoc. Jejich města jsou zahlcená hordami ilegálních imigrantů, které tam vypouští Bidenova vláda,“ řekl guvernér Abott, když před časem spouštěl program odvážení uprchlíků do liberálních měst.

Od dubna už jich Texas takto vyexpedoval tisíce. Americký Kongres dlouhodobě není schopný dohodnout na přijetí nových, funkčních imigračních zákonů. Kvůli násilí, klimatické krizi i chudobě překračuje americkou jižní hranici stále víc žadatelů o azyl.

Od loňského října do letošního července jich americká pohraniční stráž zadržela dva miliony, to je nárůst 50 procent oproti stejnému období o rok dřív.

Minulý prezident Donald Trump se snažil stavět hraniční zeď, současná vláda sází na sledovací technologie a užší spolupráci se středoamerickými zeměmi.

Republikáni prezidenta Bidena kritizují, že jižní hranici od nástupu do Bílého domu ani jednou nenavštívil a tuto krizi ignoruje.