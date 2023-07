New York posílá běžence do okolních obcí. Město White Plains si s tím dokáže poradit

Tisíce migrantů, kteří přecházejí mexicko-americkou hranici, se zastaví v příhraničních městech na jihu USA. Část ale míří dál na sever. Buď cestují sami, nebo je do severnějších států nechají odvážet guvernéři těch jižních, aby se sever země s nimi podělil o břemeno migrační vlny. Mnoho migrantů má za cíl cesty New York. Velkoměsto už ale musí hledat ubytovací kapacity v okolních okresech. V některých to vyvolává odpor proti migrantům. Od stálého zpravodaje Washington 9:08 20. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Město White Plains | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Město White Plains je vzdálené asi půl hodiny od New Yorku. Má 60 tisíc obyvatel a převládají tady mrakodrapy. Obyvatelstvo je velmi pestré, začátkem léta tady město New York ubytovalo v jednom z motelů stovku imigrantů z jihoamerických zemí. Žádné problémy to nezpůsobilo.

Studenti Luke a Ryan migranty akceptují, když se řídí pravidly danými v Americe. Luke nemá rád, když dělají problémy. Podle Ryana by měli všichni dostat šanci přijet do Ameriky a zařídit si tam svůj život. Klidně ať jich přijede víc a vidí, jak se tu žije.

Ani sekretářce Glorii migranti ve městě nevadí. Její rodiče jsou také přistěhovalci. Jsou rodina Albánců z Černé hory. Podle ní by měl každý, nejen lidé z Jižní Ameriky mít možnost žít svobodně. A Spojené státy jsou podle jejího názoru pro to nejlepší místo.

Ne ve všech městech ve státě New York jsou ale k migrantům tak přívětiví jako ve White Plains. „Byly tu obce a města, které se dokonce soudily a chtěly umísťování migrantů zastavit. Stát New York má ale povinnost se postarat o ty, kteří do země přišli legálně, což tito lidé jsou,“ vysvětluje pro Radiožurnál Thomas Roach, starosta města White Plains.

Ubytování stovky migrantů v jednom z motelů ve městě považuje za soukromou smlouvu mezi městem New York a majitelem hotelu. „Neviděli jsme žádný důvod proti tomu protestovat. Tady žádná krize nevznikla. Na celostátní úrovni je to krizová situace. Ale u nás, v šedesátitisícovém městě sto migrantů žádnou krizi nezpůsobí,“ doplňuje.

Thomas Roach, starosta města White Plains | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Město White Plains chce být vůči migrantům přívětivá obec. Ubytovávání přistěhovalců a jejich umisťování po celých Spojených státech by ale měl být úkol pro federální úřady. Ty se k tomu ale nemají a všechny problémy musejí řešit územní samosprávy a jednotlivá města, která příval migrantů přijímají. Pro každou obec nebo město to je ale příliš velký úkol.

Také to byl důvod, proč se radnice ve White Plains nepostavila proti ubytování přistěhovalců v motelu na jejím území a chce se podílet na řešení nastalé situace nenechat v tom podobné obce a města na jihu Spojených států samotné. Navíc, když všechny účty za ubytování i stravu migrantů platí bohatší město New York. Radnice ale pro migranty například pořádá kurzy angličtiny nebo právní poradnu.

Podle starosty Roache si ale většina starostů okolních měst myslí, že by migranti měli co nejrychleji dostat pracovní povolení. Mohli by se postavit na vlastní nohy a zaplnit také volná místa, protože práce je v okolí New Yorku dost. Ale lidí je nedostatek.

Město White Plains | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas