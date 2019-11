Francouzská policie vyklidila na severu Paříže dva migrační tábory. Bylo v nich přes 1600 lidí

Policie v Paříži ve čtvrtek nad ránem vyklidila dva migrační tábory u konečné stanice metra Porte de la Chapelle. Migranti tam přespávali ve stanech nedaleko pařížského silničního obchvatu. Dohromady bylo v táborech umístěno přes 1600 lidí. Na místě během akce zasahovaly stovky policistů. Podle agentury AFP šlo o největší evakuační akci v Paříži za poslední rok. Paříž 16:26 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyklízení migračního tábora v Paříži | Zdroj: Reuters

Vyklizení migračních táborů byla dlouhodobě plánovaná akce, kterou koordinovala pařížská radnice. Starostka města Anne Hidalgová řekla, že vyklizení těchto prostor požadovala už dlouho. Migranti tam žili pod stany a velmi blízko pařížskému dálničnímu obchvatu. Před dvěma lety migrační středisko navštívil i redaktor Českého rozhlasu Martin Balucha.

„Byla to taková vysoká hala, ke které pak ještě přistavěli žlutobílý nafukovací stan. V obou místech se mohli migranti ubytovat, měli tam zázemí, pomohli jim s papíry. Když jsem místem procházel později, migranti tam velmi často žili nuzných podmínkách - bez přístupu k pitné vodě nebo k pravidelné lékařské péči.“ uvedl Balucha.

Podle televize BFMTV byli v táborech umístěni hlavně muži. Lidskoprávní organizace upozorňují ale i na ženy s dětmi. Přistěhovalci nejčastěji pocházejí ze Somálska, Afghánistánu, Eritreje a Čadu.

Ve čtvrtek nad ránem nechali policisté a dobrovolníci migranty nastoupit do autobusů, které je následně odvezly do několika tělocvičen a přijímacích středisek jak v Paříži, tak i v blízkém okolí hlavního francouzského města. To potvrdil i pařížský policejní prefekt Didier Lallement.

„Převážíme je do bezpečí. Jde tedy o humanitární opatření. Postup, díky, kterému, lidé, kteří jsou ve velmi složité situaci, získají ubytování. Už ale nebudeme tolerovat obnovení táborů."

Vyklízení táborů bude pokračovat

Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner tento týden zdůraznil, že chce vyklidit všechny improvizované migrační tábory na severu Paříže do konce roku a že se podobné akce budou týkat i dalších míst ve Francii. Zdůraznil například Nantes nebo v Calais, kde je situace podobná.

Francouzská vláda chce mít znovu kontrolu nad svou migrační politikou. Edouard Philippe včera oznámil balíček dvaceti bodů k řešení migrace. Jedním z nich jsou například kvóty na přijímání dělníků ze zemí mimo Evropskou unii. Ministryně práce Muriel Penicaudová je chce zavést už od léta příštího roku.