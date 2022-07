Tlak na rozvojové země sílí. Politická nestabilita a ceny energií mohou spustit novou migrační vlnu

Ve chvíli, kdy Rusko vyhrožuje anexí dalšího území na Ukrajině, kdy hrozí nedostatek plynu a v celé Evropě stoupá inflace i počet nakažených covidem, je skoro nevhodné připomínat představitelům Evropské unie a Velké Británie, že jim skoro pod nosem roste další krize. Píše o ní magazín Observer britského deníku Guardian. Svět ve dvaceti minutách Brusel 15:36 30. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Migranti zachránění libyjskou pobřežní stráží v metropoli Tripolisu | Zdroj: Reuters

Jako by nebylo už tak dost náročné bojovat s ruskou agresí, čelí Evropa rychle sílícímu náporu žadatelů o azyl, kteří nemají doklady. Vzhledem k sociopolitickým otřesům, které následovaly po přívalu milionu uprchlíků, zejména Syřanů, v roce 2015, by se dalo čekat, že Brusel i Londýn budou připraveny lépe. Ale očividně nejsou, upozorňuje Observer listu The Guardian.

Podle údajů evropské pohraniční stráže Frontex překročil v první polovině letošního roku počet migrantů 114 000, což je o 84 procent víc než v témže období vloni. Mnoho dalších proniklo na Západ nepozorovaně.

Množství pokusů vstoupit do Evropy přes západní Balkán vzrostlo skoro o 200 procent. Británie očekává, že Lamanšský průliv se letos pokusí překonat na 60 000 osob, což je oproti loňsku dvojnásobek.

Tato čísla navíc nezahrnují miliony Ukrajinců, kteří v Evropě od února žádají o azyl. Většina neukrajinských uprchlíků a ekonomických migrantů přichází ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku, Turecka, Běloruska, Bangladéše, Egypta a subsaharské Afriky.

Klima i politika

Novou migrační vlnu vyvolalo podle Observeru hned několik faktorů. Podepsal se na ní fakt, že Západ odešel z Afghánistánu, nestabilitu ale přiživuje i pokračující konflikt v Sýrii, hrozba dalších tureckých vojenských útoků na kurdské oblasti, nejrůznější blízkovýchodní a africké problémy i dědictví války v Iráku.

Situaci ovlivňují i kumulativní dopady klimatických změn. Novým faktorem je ohrožení dodávek potravin kvůli ruské blokádě ukrajinských přístavů, k tomu se přidává inflace a nestabilita. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina je migrace důležitou válečnou zbraní stejně jako energie a potraviny.

Tlak na rozvojové země, které jsou závislé na dovozu potravin, by mohla zmírnit křehká rusko-ukrajinská dohoda z Istanbulu, na jejímž základě mají vzniknout bezpečné námořní trasy. I kdyby ji Rusko dodrželo, bude nějakou dobu trvat, než se obchod obnoví. Dokud bude konflikt pokračovat, vývoz nedosáhne předválečné úrovně.

Ukrajinští představitelé nevěří, že Moskva dohodu dodrží, skeptické jsou i Spojené státy. Ale ať už se blokáda přístavů uvolní, nebo ne, neřízená migrace do Evropy bude podle předpovědí sílit i příští rok.

OSN odhaduje, že počet lidí bez domova už celosvětově překročil 100 milionů. Jestli bude válka na Ukrajině pokračovat, padne i tento rekord a Evropu čekají další velké migrační vlny.

Pořád se spoléhá na fyzické překážky a detence

Zdá se však, že Evropská unie ani Británie na to nejsou připraveny. Poslední verze evropského migračního paktu má problémy, je omezená, nejasně formulovaná a není jednomyslná.

Rakousko, Maďarsko, Polsko a další země nadále odmítají více pomáhat státům v první linii. Nechtějí finančně přispívat Řecku, Itálii, Maltě, Kypru a Španělsku a přebírat od nich žadatele o azyl. Využívají toho, že stávající mechanismus umožňuje vyhýbat se povinnostem.

Nevytvořil totiž legální migrační trasy a dál se spoléhá na ostrahu hranic, detenční centra a fyzické překážky. Nová migrační vlna tak podle Observeru povede k přetížené přijímacích a azylových systémů i přeplněným přistěhovaleckým táborům.

Kritikové také poukazují na zvýhodňování ukrajinských uprchlíků oproti ostatním. Pod palbou se ocitla i britská ministryně vnitra Priti Patelová, jejíž postup k přicházejícím migrantům označila nezávislá inspekce za neefektivní a nepřijatelný.

Její podivnou politiku posílat nechtěné migranty do Rwandy rozcupoval parlamentní výbor, podle kterého neexistují důkazy, že by toto opatření přistěhovalce od vstupu do Británie odrazovalo.

Se sílící migrací roste i riziko jejích politických dopadů. Například v Itálii se očekává, že tohoto tématu využijí krajně pravicoví politici v předčasných zářijových volbách. Brusel i Londýn se brzy budou muset soustředit na to, aby zabránily opakování humanitární krize z roku 2015.

Od roku 2014 se na moři ztratilo více než 24 tisíc lidí a v Lamanšském průlivu se jich v listopadu utopilo v jediný den 27. Současná politika nefunguje a počet mrtvých stoupá, varuje britský Observer.