Statistika úřadu chránící hranici EU: do Evropy přišlo zatím o dvě třetiny méně migrantů než loni

V listopadu vnější hranice Evropské unie překročilo ilegálně 13 500 osob. Podle agentury pro ochranu hranic EU Frontex, která o tom v pondělí informovala, je to oproti loňskému roku o 27 procent lidí méně. Ve srovnání s celým rokem 2016 klesl počet migrantů, kteří do EU přišli, o 62 procent na 186 500. Varšava 18:55 11. prosince 2017

Migranti zachránění libyjskou pobřežní stráží východně od metropole Tripolis | Zdroj: Reuters

Naprostá většina migrantů podle Frontexu přišla do Evropy z jihu po takzvané středomořské trase. Z celkového počtu 186 500 jich 116 400 dorazilo do Itálie. Oproti loňsku je to asi o třetinu méně. Důvodem výrazného poklesu v posledních týdnech je podle Frontexu tradičně špatné počasí.

Méně migrantů přichází nejen do Itálie, ale také do Řecka. Východním Středomořím se do Evropy dostalo letos o 79 procent méně migrantů než loni.

Na takzvané balkánské stezce, přes kterou do střední Evropy přišly v roce 2015 statisíce uprchlíků a migrantů, letos v listopadu pohraničníci a policisté zadrželi jen 500 osob.

Naopak počet lidí, kteří vnější hranice EU ilegálně překročili ve Španělsku, letos vzrostl. Jen v listopadu jich oproti stejnému měsíci loňského roku dorazilo třikrát více. Oproti celému roku 2016 zaznamenali pracovníci Frontexu nárůst o 140 procent na 21 100.

Největší skupinu migrantů přicházejících do Itálie tvoří podle Frontexu Nigerijci. Občanem této nejlidnatější africké země je každý sedmý migrant, který k italským břehům dorazí. Následují občané dalších západoafrických zemí - Guineje a Pobřeží slonoviny - a Bangladéšané. Do Španělska se nejčastěji dostávají Alžířané a Maročané, do Řecka Syřané, Iráčané a Afghánci.