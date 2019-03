Děti podle věku . Do tří let: 195. Čtyři až dvanáct: 437 Třináct až osmnáct: 306. Mezi nejstaršími dětmi bylo 193 nezaopatřených (tzv. unaccompanied minors – tedy těch, které se ostrov dostaly samy, bez doprovodu jakýchkoliv příbuzných).

Právě v něm se nachází přijímací a registrační středisko známé také jako hotspot zbudovaný pro 685 lidí. Teď se do něj má vlézt přes čtyři tisíce lidí. První, čeho si všímám a je zároveň na všem i to nejsmutnější: velké množství dětí, od těch nejmladší až po dorostence.

Bažina v Džungli

„Jsem zde deset dní, utekla jsem před válkou, především před Tálibanem s manželem a celou naší rodinou. Tálibán zabil manželovu sestru i celou její rodinu. To byla poslední kapka a konečný důvod, proč odejít. Život tady je velmi obtížný, necítíme se bezpečně. Není zde ani záchod, ani sprcha, ani lékař. Pro to vše musíme chodit do města nebo do oficiálního tábora. Obzvláště v noci chodíme všude jen s manželem, sama bych nešla,“ říká Farah, 28 letá matka čtyř dětí.