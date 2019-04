Stovky lidí míří v Řecku k hranici kvůli fámě, že bude průchozí. Zprávu vyvrací vláda i OSN

V Řecku se daly do pohybu stovky migrantů, kteří se chtějí dostat na sever země k hranicím se Severní Makedonií kvůli fámám, že tato hranice bude brzy volně průchozí. Lidé, kteří se chtějí dostat k hranicím, se v pátek střetli s policií u uprchlického tábora poblíž Soluně a obsadili vlakové nádraží v Aténách. Řecký ministr pro migraci Dimitris Vitsas uprchlíkům vzkázal, že zprávy o otevřených hranicích jsou lživé a vyzval je, aby se vrátili. Atény 18:44 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U tábora Diavata poblíž Soluně se v posledních dnech shromáždilo asi 500 lidí, včetně celých rodin s dětmi | Foto: Alexandros Avramidis | Zdroj: Reuters

Také v Turecku zamířila více než tisícovka migrantů k hranicím s Řeckem kvůli nepodloženým zprávám šířeným po sociálních sítích, že jsou nyní otevřené. Policie u hranic zadržela asi 1200 lidí, napsala agentura Reuters s odvoláním na turecká média.

Džungle, kde 80 lidí čeká na jednu sprchu. Reportáž z přeplněných uprchlických táborů před branami EU Číst článek

Lidé se začali na sever Řecka stahovat před několika dny, a to kvůli dezinformacím šířeným po internetu. Podle nich jsou úřady připraveny otevřít hranice se Severní Makedonií, pokud by byly v obležení uprchlíků mířících na sever na Balkán a dál do střední a západní Evropy.

V roce 2015 a 2016 se touto cestou přes Severní Makedonii, Srbsko a Maďarsko dostal více než jeden milion migrantů do Německa a dalších zemí.

„Je to lež, že bychom se chystali otevřít hranice. To se nestane,“ řekl v pátek televizní stanici ERT ministr Vitsas. Rovněž Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) migranty v Řecku varoval, aby zprávám o otevřených hranicích nevěřili.

U tábora Diavata poblíž Soluně se v posledních dnech shromáždilo asi 500 lidí, včetně celých rodin s dětmi, kteří se k severní hranici chystají. Střeží je kordony policie, která jim v pochodu brání. Policisté použili pepřový sprej i slzný plyn.

Na hlavním vlakovém nádraží v Aténách v pátek museli přerušit provoz kvůli protestu desítek migrantů, kteří obsadili koleje a požadovali, aby byli autobusy přepraveni právě k táboru Diavata.

V Řecku po uzavření balkánské trasy v roce 2016 uvízly desítky tisíc migrantů, jejichž cílem bylo dostat se do jiných evropských zemí.

Jan Hamáček

@jhamacek O situaci jsem průběžně informován. V neděli odjíždím na plánovanou cestu na Balkán a budu se s kolegy z Albánie, Severní Makedonie i Srbska bavit mimo jiné o tom, jak posilovat ochranu hranic na Balkaně. 1 7