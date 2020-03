Na řecko-turecké hranici panuje napětí kvůli rostoucímu počtu migrantů, kteří se pokoušejí dostat dál do Evropy. Tisíce lidí se k jižnímu pomezí schengenského prostoru začaly vydávat poté, co jim Ankara přestala bránit. Evropští politici slibují Řecku podporu, humanitární pomoc chystá také česká vláda. Co vlastně motivuje uprchlíky k nejisté cestě? A jak vypadá situace přímo na místě?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Matěj Válek, Lukáš Matoška, Zuzana Kubišová, David Kaiser