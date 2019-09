Na Lampeduse se vylodilo 170 migrantů z Tuniska. Před kostelem zahájili protest proti vyhoštění

Na italském ostrově Lampedusa se ve středu vylodilo přes 170 migrantů z Tuniska, kteří se okamžitě připojili k protestu svých krajanů proti předpokládanému vyhoštění. Informovala o tom ve čtvrtek agentura ANSA. Za poslední dva týdny doplulo na Lampedusu téměř 600 migrantů, převážně Tunisanů. Mají ale jen slabou šanci získat v Evropské unii azyl, protože svou zemi opouštějí z ekonomických důvodů. Řím 17:41 19. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za poslední dva týdny doplulo na Lampedusu téměř 600 migrantů. (ilustrační foto) | Foto: Nick Jaussi/Sea-Watch | Zdroj: Reuters

Středisko pro migranty na Lampeduse, které má kapacitu 90 lidí, se kvůli náporu Tunisanů nezvládá o všechny příchozí postarat. Ve středu migranti zahájili protest před místním kostelem, desítky jich sedí před svatostánkem s transparenty a plakáty, v nichž se obracejí na úřady s prosbou, aby jim nenařizovaly se do vlasti vracet.

Na Lampeduse se o víkendu vylodilo také více než 80 migrantů z humanitární lodi Ocean Viking, kterou provozují organizace SOS Méditerranée a Lékaři bez hranic. Plavidlo ale od té doby u Libye při dvou akcích zachránilo dalších 182 lidí a posádka znovu žádá o povolení vylodit je právě na Lampeduse.

Podle údajů italského ministerstva vnitra letos do Itálie připlulo mnohem více migrantů na vlastní pěst, než na palubách lodí nevládních organizací. Kromě Lampedusy si jako cíl často vybírají také Sicílii nebo jihoitalské regiony Apulie a Kalábrie.

Ministerstvo ve své nejnovější statistice uvedlo, že letos do Itálie zatím připlulo 6342 migrantů. Loni to za stejnou dobu bylo 20 825 lidí, rok předtím dokonce 102 954. V posledních měsících ale počty migrantů mírně stoupají a v září zatím do země připlulo 1207 migrantů, což je více než před rokem, kdy jich bylo 947.

Největší část migrantů pochází podle oficiálních údajů z Tuniska (1688), následují migranti z Pákistánu (862), Pobřeží slonoviny (701) a z Alžírska (606).