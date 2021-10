Italská zásobovací loď zachránila 65 migrantů mířících z Libye do Evropy

Plavidlo s migranty unášel mořský proud, protože mu přestal fungovat motor. Všimla si ho posádka letadla Seabird, které nad moře posílá německá humanitární organizace Sea-Watch. Migranti neměli záchranné vesty a na žádost posádky Seabird se jich nedaleko ropného pole Buri, nacházejícího se asi 120 kilometrů severně od libyjského pobřeží, ujalo zásobovací plavidlo Asso 29. Krátce po záchraně běženců na místo dorazila loď libyjské pobřežní stráže a zkontrolovala prázdný člun. Podle AP si libyjské úřady běžně zabírají motory z těchto plavidel.

V Libyi zadrželi kolem 4000 migrantů. Při akci jeden člověk zemřel a 15 bylo zraněno Číst článek

Posádka lodi Asso 29 informovala, že všichni běženci, včetně pěti dětí, jsou v dobrém zdravotním stavu. Kapitán uvedl, že čeká na rozkaz ze záchranného a koordinačního střediska v Římě ohledně toho, kam má migranty dovézt.

Během letošního roku se k evropským břehům přes Středozemní moře z Tuniska a Libye dostalo asi 44 000 lidí. Mnohým k tomu napomohli pašeráci lidí, kteří migranty posílají na moře na nevyhovujících lodích. Od začátku roku do 25. září více než 25 000 migrantů podle údajů OSN chytila libyjská pobřežní stráž a vrátila je do Libye. Tam jsou často posíláni do detenčních center, ve kterých panují kruté podmínky, včetně vydírání, mučení a zneužívání.

V pátek libyjské úřady provedly masivní zátah proti migrantům na západním předměstí Tripolisu, přičemž zadržely asi 4000 lidí včetně žen a dětí. Razie se konala na místě, které je známým uzlem při cestě migrantů do Evropy. Podle OSN při ní příslušníci libyjských bezpečnostních složek jednoho mladého běženci zastřelili a 15 dalších zranili, dva z nich jsou ve vážném stavu.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci v regionu centrálního Středomoří letos zemřelo více jak 1100 migrantů.