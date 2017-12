Řecko chce začlenit do společnosti 30 tisíc migrantů, nabízí jim byty

Z bytu ve druhém patře činžovního domu nedaleko centra Atén se line kurdská hudba. Na drnkací strunný nástroj saz hraje pan Mohiddin, který spolu se svou ženou Jihan zpívá o lásce dvou mladých lidí.

Oni sami už mají tři děti - tři kluky ve věku 12, 9 a 8 let. V uplynulých letech však místo radosti a naděje zažívali jen hrůzu a strach.

Před třemi lety totiž utekli před takzvaným Islámským státem, který zaútočil na jejich rodné město Kobani a povraždil stovky civilistů.

Právě Kobani se pak stalo symbolem odporu Kurdů proti islamistickým fanatikům, které díky vzdušné podpoře mezinárodních sil v čele s Američany nakonec dokázali porazit.

Přes Turecko na Kos

Pan Mohiddin vzpomíná, jak se pěšky dostali nejprve do Turecka a odtud v loňském roce do Řecka. Nejprve na ostrov Kos a poté do Atén. V tu chvíli z nich spadlo všechno napětí, prozrazuje 45letý muslim s nakrátko střiženými tmavými vlasy.

Manželova slova potvrzuje i paní Jihan, mladá žena s rozpuštěnými dlouhými černými vlasy a v tričku s krátkým rukávem. Je šťastná, protože jí Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pomohl sehnat byt a hlavně zajistit školu pro všechny tři děti. Právě díky programu UNHCR už střechu nad hlavou získaly tisíce rodin běženců.

Nejstarší ze synů, 12letý Raman, už stejně jako jeho mladší bratři začal chodit do místní řecké školy. Nemůže si vynachválit spolužáky i učitele. Vedle řečtiny se učí anglicky, chce totiž být astronautem. Devítiletý Rudy zase nejradši hraje fotbal a stejně jako jeho otec je výborným zpěvákem.

Rodina uprchlíků ze Sýrie | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Jak uvádí mluvčí kanceláře UNHCR v Řecku Boris Češirkov, snaží se v rámci programů financovaných Evropskou komisí zajistit běžencům ubytování v bezpečí, tedy nejlépe v bytech, především v hlavním městě, v Soluni a na Krétě, částečně ale také v hotelových pokojích.

Celkem je v tuto chvíli ubytováno 19,5 tisíce migrantů, kteří zároveň dostávají 150 eur na osobu a měsíc. Pokud ale mají zajištěno stravování, tak jim měsíčně dávají 90 eur.

Boris Češirkov dodává, že při realizaci tohoto projektu spolupracují s radnicemi dotyčných měst, bez toho to prý ani nejde. V současnosti je nabízená kapacita obsazena z 90 procent, někteří žadatelé o azyl totiž odjíždějí dále do jiných evropských zemí a jiní zase přicházejí. Vláda Alexise Tsiprase ale chce do společnosti začlenit zhruba polovinu z 60 tisíc běženců, kteří přebývají na řeckém území. Patří k nim i rodina pana Mohiddina z Kobani.