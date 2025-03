Migrantů mířících nelegálně do EU zatím letos ubylo o čtvrtinu. Nejvíc stále využívají západoafrickou trasu

Počet migrantů mířících nelegálně do zemí Evropské unie se v prvních dvou měsících roku snížil proti stejnému období loňska o čtvrtinu. Informovala o tom v pátek unijní pohraniční agentura Frontex. Největší pokles se podle jejích statistik týkal migračních tras přes Balkán a západní Afriku, přibylo naopak lidí mířících do Evropy přes centrální část Středozemního moře. Brusel 12:06 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Člun s migranty na palubě v přístavu Arguineguin na ostrově Gran Canaria | Foto: Borja Suarez | Zdroj: Reuters

Západoafrickou trasu na španělské Kanárské ostrovy využilo v lednu a únoru téměř 7200 lidí, zejména z Mali, Senegalu a Guineje. To je sice o 40 procent méně než vloni, ale stále je to nejvyšší číslo ze všech migračních cest do EU. Naopak o 48 procent na více než 6800 vzrostl počet migrantů podnikajících plavbu přes centrální Středomoří z Libye do Itálie, kudy míří nejčastěji Bangladéšané.

Evropská komise navrhla nová pravidla pro navracení migrantů. Uprchlíky by evidovala celounijní databáze Číst článek

„Přeplouváním moře migranti nadále velmi riskují své životy a mnoho z nich spoléhá při pokusech o cestu na organizované zločinecké sítě,“ zopakovala dlouhodobé varování unijní agentura, podle níž platí lidé za místo v mnohdy přeplněných člunech od 5000 do 8000 eur (125 000 až 200 000 korun).

Ubylo lidí připlouvajících přes východní Středomoří na řecké ostrovy, kterých bylo přes 6400, čili o 35 procent méně než vloni. Celkem 1400 migrantů se bez potřebných dokladů pokusilo dostat do EU pozemní cestou přes západní Balkán, což představuje pokles o 64 procent.

O šest procent více lidí registrovali na východních pozemních hranicích EU, kudy se v lednu a únoru pokusila dostat od unie téměř tisícovka lidí, většinou Ukrajinců, Rusů či Súdánců.