‚Smrt, chaos a bezmoc.‘ Pomáhal lidem z moře na pevninu, teď hrozí španělskému hasiči 20 let

Hasičovi ze španělské Sevilly hrozí až dvacetiletý trest za údajné napomáhání obchodu s lidmi. Vyšetřovaný je italskými orgány kvůli dvacetidenní humanitární práci na lodi ve Středozemním moři, během které zachraňoval z moře lidi v nouzi mířící ze severní Afriky do Itálie. Na případ Miguela Roldána upozornila španělská média. Doporučujeme Sevilla/Řím 7:51 10. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělský hasič Miguel Roldán Espinosa | Foto: https://www.bomberosprovinciasevilla.com | Zdroj: Bomberosprovinciasevilla

Dvaatřicetiletý hasič Miguel Roldán ze španělské Sevilly pracoval v roce 2016 na řeckém ostrově Lesbos pro nevládní organizaci Proem-AID. Pomáhal na místě zvládat příliv lidí, píše španělská verze serveru Huffington Post.

Výbor italského Senátu podržel Salviniho, o vydání kvůli odmítnutí lodi s migranty se rozhodne v březnu Číst článek

Za stejným účelem se pak hasič, který má výcvik pro záchranné operace na moři, vydal v červnu 2017 za své peníze na Maltu pracovat pro německou neziskovou organizaci Jugend Rettet (Mládež zachraňuje).

Na lodi Iuventa ve Středozemním moři pak strávil 20 dní, společně s patnáctičlennou posádkou zachraňoval na moři lodi s lidmi v nouzi.

„Vstoupili jsme do mezinárodních vod, nikdy do lybijských, vždy do mezinárodních, což vyžadovaly italské zákony, s předchozím souhlasem Námořního záchranného a koordinačního centra v Římě,“ řekl hasič televizi Euronews.

Pokud loď souhlas s operací nedostala, misi zrušila. To podle záchranáře vedlo k řadě tragédií. „Viděli jsme umírat lidi přímo před námi, protože jsme nejdřív museli zavolat do Říma,“ popsal Roldán.

„Byli jsme záchranná loď. Lidi, které jsme vyzvedli, jsme naložili na větší lodě a ty je pak dopravily do přístavů,“ popisuje dál průběh humanitární mise, během které se podle jeho slov podařilo zachránit 5 000 lidí.

Dopis z Itálie

O rok později, když se v rodné Malaze léčil z vážného onemocnění, dostal španělský záchranář předvolání na policii do Sevilly. Italský soud mu oznámil, že je vyšetřován kvůli napomáhání obchodu s lidmi.

Posádka lodi Iuventa, kterou organizace Jugend Rettet pro záchranu lidí používala, měla podle Italů nabírat migranty přímo z lodí pašeráků lidí u libyjského pobřeží a přepravovat je pak do Itálie.

Střet dvou Evrop, hodnotí tisk ostrý spor Macronovy Francie a Salviniho Itálie Číst článek

Vyšetřování, jehož výsledek by měl být znám v průběhu léta, se týká i dalších devíti lidí: sedmi Němců, Portugalce a Skota. Všem hrozí až dvacetiletý trest.

Plavidlo Iuventa, které italská policie a pobřežní stráž zadržela loni v srpnu, dál zůstává v sicilském přístavu Trapani. Podle Roldána to dostalo německou organizaci do složité situace. „Je ochromená, zbankrotovala a nemůže si dovolit náklady soudního procesu,“ vysvětlil španělský hasič.

‚Bože, jaké barbarství‘

Konfiskace lodi proběhla na popud prokurátora Ambrogia Cartosia, podle nějž byla organizace Jugend Rettet ve styku s pašeráky lidí a uzavírala s nimi dohody. Prokurátor ale zdůraznil, že organizaci z toho neplynul žádný zisk a že tato aktivita rozhodně nebyla dlouhodobá a koordinovaná. Posádku lodi k tomu podle prokurátora motivovala záchrana lidských životů.

Roldán situaci na moři popsal jako „všudypřítomnou smrt, totální chaos, bezmocné lidi bez jakékoli pomoci“. „Za čas budeme vzpomínat: Bože, jaké barbarství se to ve Středomoří dělo, a nikdo s tím nic neudělal,“ dodal v rozhovoru pro Euronews.

Hasič Miguel Roldán ale není prvním španělským hasičem, který čelí podobnému obvinění. Tři hasiče ze Sevilly společně se dvěma Dány z neziskové organizace Team Humanity, kteří pomáhali se záchranou migrantů u ostrova Lesbos, zatkla v lednu 2016 řecká pobřežní stráž.

Po třech dnech ve vazbě byli všichni propuštěni na kauci. V Řecku pak čelili obžalobě z pašování lidí, soud je nakonec loni v květnu osvobodil.