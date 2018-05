Pokud Severní Korea zcela zruší svůj jaderný program, povolí Spojené státy americkým soukromým firmám, aby začaly v této zemi investovat. V rozhovoru pro americkou televizi Fox News to v neděli řekl ministr zahraničí USA Mike Pompeo. V jiném nedělním rozhovoru pro televizi CBS Pompeo také výslovně uvedl, že zrušení severokorejského jaderného programu povede k „omezení sankcí". Washington 19:13 13. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr zahraničí Mike Pompeo | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

V televizi Fox News Pompeo řekl, že pokud Severní Korea splní požadavky USA, soukromé americké firmy by mohly pomoci s vybudováním elektrické sítě v KLDR, investovat do severokorejské infrastruktury a také do zemědělství, aby pomohly nasytit její obyvatelstvo.

O připravenosti Spojených států pomoci severokorejské ekonomice hovořil šéf americké diplomacie i na páteční společné tiskové konferenci se svou jihokorejskou kolegyní Kang Kjong-whaovou.

Pompeo se minulý týden sešel se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Americký prezident Donald Trump se s Kimem má setkat 12. června v Singapuru.