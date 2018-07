Pompeo vyrazí ve čtvrtek potřetí do KLDR. Bude s Kimem jednat o pokračování jaderného odzbrojení

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyrazí ve čtvrtek do Severní Koreje, aby s vůdcem Kim Čong-unem jednal o pokračování jaderného odzbrojení KLDR. O již třetí návštěvě šéfa americké diplomacie v zemi, s jejímž lídrem se prezident Donald Trump pokouší vést dialog o jaderném odzbrojení, v pondělí informoval Bílý dům. Washington 7:11 3. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr zahraničí Mike Pompeo | Foto: Yuri Gripas | Zdroj: Reuters

„Ministr Pompeo vyrazí do Severní Koreje 5. července ke schůzce se severokorejským vůdcem a jeho týmem, aby pokračoval v probíhající a důležité práci na denuklearizaci Korejského poloostrova,“ řekla novinářům Trumpova mluvčí Sarah Sandersová.

USA mění po summitu s Kim Čong-unem přístup, Pentagon ruší vojenská cvičení s Jižní Koreou Číst článek

V zemi by měl Pompeo pobývat do 7. července, v rámci téže cesty pak zavítá ještě do Tokia, kde se sejde s představiteli amerických spojenců, Japonska a Jižní Koreje.

Návštěva amerického ministra zahraničí v KLDR bude první od červnového summitu Trumpa a Kima v Singapuru, na kterém se severokorejský diktátor v dokumentu, jenž podepsal spolu s Trumpem, zavázal „usilovat o úplnou denuklearizaci Korejského poloostrova“. Pompeo jednal s představiteli v Pchjongjangu před singapurským summitem dvakrát.

Šéf americké diplomacie chystá schůzku se Severokorejci. Řešit mají výsledky summitu Číst článek

Po summitu řada expertů amerického prezidenta kritizovala kvůli tomu, že učinil příliš mnoho ústupků a že podepsaný dokument neobsahuje žádné podrobnosti, jak by měl Pchjongjang na cestě k jadernému odzbrojení postupovat.

Podle Sandersové činí USA pokroky v rozhovorech s KLDR právě co se týče podrobností okolo jaderného odzbrojení. Mluvčí uvedla, že v neděli se americká delegace vedená velvyslancem působícím na Filipínách setkala se skupinou severokorejských představitelů v demilitarizované zóně na hranici obou Korejí. Náplní jednání bylo uvedení zmíněné dohody do praxe.

Sandersová zároveň odmítla komentovat nedávnou zprávu televize CNN, podle níž satelitní snímky vypovídají o zlepšování infrastruktury v jaderném středisku KLDR používaném pro zbrojní účely, což by zpochybňovalo severokorejskou vůli vzdát se jaderných zbraní.