Americký ministr zahraničí Pompeo se sešel s emisarem KLDR Kim Jong-čcholem

V New Yorku začalo ve středu večer místního času jednání ministra zahraničí USA Mikea Pompea se severokorejským emisarem Kim Jong-čcholem o přípravě setkání prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Oznámila to agentura AFP a televize CNN. Bývalý šéf severokorejské tajné služby přicestoval do USA ve středu z Pekingu.

