Pompeo by se mohl z KLDR vrátit i se zadržovanými Američany, tvrdí jihokorejská agentura

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který ve středu přicestoval do Severní Koreje, by se měl z cesty vrátit i s třemi Američany, kteří jsou v KLDR zadržováni. Podle agentury Jonhap to řekl zástupce kanceláře jihokorejského prezidenta. Potvrdil, že Pompeo má dojednat podrobnosti bezprecedentního setkání mezi Kim Čong-unem a Donaldem Trumpem, který rovněž naznačil, že trojice Američanů by mohla být brzy propuštěna. Pchjongjang/Soul 10:35 9. května 2018

Pompeo se vydal do Severní Koreje na neohlášenou návštěvu před plánovaným summitem Trumpa s Kimem. Hlavními tématy vrcholné schůzky má být odstranění zbraní z Korejského poloostrova a podpis mírové smlouvy, která by formálně ukončila korejskou válku z let 1950-1953.

„Spojené státy jsou odhodlány pracovat s KLDR na dosažení míru na Korejském poloostrově,“ řekl ve středu Pompeo při setkání s vysokým severokorejským představitelem Kim Jong-čcholem, který řídí agendu vztahů s Jižní Koreou. „Desítky let jsme byli protivníci. Nyní doufáme, že budeme pracovat společně na tom, abychom vyřešili tento konflikt, odstranili celosvětové hrozby a dali vaší zemi veškeré příležitosti, které si váš lid zaslouží,“ dodal.

„Očekávám, že Spojené státy budou hrát významnou roli při nastolení míru na Korejském poloostrově,“ prohlásil podle agentury Reuters Kim Jong-čchol.

Doladit agendu

Pompeo přicestoval do severokorejské metropole Pchjongjangu z Japonska a zamířil do hotelu Koryo. Jde o jeho druhou návštěvu Severní Koreje během necelých šesti týdnů, na té první byl ale ještě ve své předchozí funkci šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA). Pompeo už během letu do KLDR dal před novináři najevo naději, že agendu jednání Trumpa s Kim Čong-unem doladí.

Trump v pátek uvedl, že Washington a Pchjongjang se již dohodly na datu a místu summitu, zatím ale tyto informace nezveřejnil. Podle dřívějších zpráv by se měl Trump se severokorejským diktátorem sejít koncem tohoto měsíce nebo v červnu, jako místo v úvahu údajně připadá demilitarizovaná zóna mezi oběma Korejemi, nebo Singapur.

Pompeo během cesty do KLDR v letadle prohlásil, že Trumpova vláda při jednání se Severní Koreou „nebude opakovat chyby Spojených států z minulosti a nepřijme slib postupného, dlouhodobého procesu jaderného odzbrojení KLDR výměnou za okamžité výhody“. „Nebudeme se vracet zpátky na cestu, po které jsme šli už dříve. Neuvolníme sankce, dokud nedosáhneme svých cílů,“ zdůraznil Pompeo.

Trojice vězňů

Šéf americké diplomacie rovněž uvedl, že nemá žádný závazek od Severní Koreje týkající se propuštění trojice amerických vězňů. Vyjádřil ale naději, že KLDR v tomto ohledu „učiní správnou věc“. „Budeme o tom ve středu znovu mluvit. Myslím si, že by to bylo skvělé gesto, kdyby se je rozhodli propustit,“ dodal s tím, že by bylo těžké pořádat summit, pokud by věznění Američané byli dál zadržováni.

Zadržovanými Američany jsou misionář Kim Dong-chul a rovněž Kim Sang-duk a Kim Hak-song, kteří nějakou dobu přednášeli na pchjongjangské technické univerzitě (PUST).

Severní Korea během Trumpova funkčního období propustila jen jednoho Američana. Dvaadvacetiletý student Otto Warmbier se však loni v létě vrátil po 17 měsících do USA v kómatu a o několik dní později zemřel.