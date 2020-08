Pompeo je dle své kanceláře očištěn v kauze prodeje zbraní Saúdům. Demokraté ale zprávu ještě neviděli

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo byl očištěn v kauze podezřelého prodeje amerických zbraní Saúdské Arábii a Spojeným Arabským Emirátům (SAE). Podle deníku The New York Times to tvrdí nejmenovaný činitel Pompeovy kanceláře s odkazem na zprávu generálního inspektorátu ministerstva, která však zatím nebyla zveřejněna. Washington 16:42 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Mike Pompeo | Foto: Manuel Balce Ceneta | Zdroj: Reuters

Případ provází kontroverze, protože prezident USA Donald Trump letos v květnu na Pompeův popud zbavil funkce generálního inspektora Steva Linicka, který se záležitostí zabýval.

Pompeo čelil obviněním, že vyhlásil stav nouze, aby se mu podařilo prosadit masivní zbrojní zakázku v hodnotě 8,1 milionu dolarů (téměř 180 miliard korun) pro Saúdskou Arábii a SAE. Prodej zbraní těmto státům však v té době blokovali někteří členové Kongresu, kteří byli znepokojeni obrovskými civilními ztrátami plynoucími ze saúdsoarabské letecké kampaně v Jemenu a byli také popuzeni případem vraždy novináře Džamála Chášukdžího na velvyslanectví Saúdské Arábie v Istanbulu z roku 2018.

Podle vyjádření činitele ministerstva zahraničí došel generální inspektorát k závěru, že Pompeo „jednal v naprosté shodě se zákonem“. Zprávu by měl přitom dostat do rukou Kongres až v úterý a to jen její neutajovanou část.

„Tato očividná snaha předem nasměrovat diskuzi o závěrech (zprávy) zavání pokusem rozptýlit pozornost a oklamat,“ řekl v pondělí šéf zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů Eliot Engel, který se hlásí k opozičním demokratům.

Výbor přitom vyšetřuje květnové propuštění generálního inspektora Linicka, jehož odvolání z funkce spustilo vlnu kritiky a obvinění, že se Trumpova administrativa snaží zbavit nezávislého dohledu nad svými kroky. Jednalo se přitom již čtvrtého generálního inspektora, jehož Trump v posledních měsících odvolal.

Právě Linick zahájil vyšetřování Pomeova obchodu se zbraněmi a podle médií rovněž prověřoval, zda ministr se ženou nezneužívali zaměstnance ministerstva k vyřizování svých osobních pochůzek a záležitostí, například k venčení psa. Pompeo se brání tím, že Linick, jehož do funkce dosadil bývalý demokratický prezident Obama, nebyl odvolán z politických důvodů či v rámci odvety, ale že Trumpovi krok doporučil, neboť inspektorovi přestal důvěřovat.

V červnu při výpovědi v Kongresu Linick uvedl, že Pompeo věděl o tom, že jej generální inspektorát vyšetřuje, a že jeden z ministrových náměstků na něj vyvíjel tlak, aby kauzu prodeje zbraní opustil.

Na uvolněné místo generálního inspektora po něm nastoupil blízký spojenec viceprezidenta Mikea Pence Stephen Akard, který však minulý týden náhle rezignoval s tím, že se vrací do soukromého sektoru. Na místě jej nahradila jeho zástupkyně Diana Shawová, jež měla na starost právě vyšetřování prodeje zbraní Saúdské Arábii.