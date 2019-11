USA již nebudou považovat židovské osady na okupovaných územích za nelegální, oznámil Pompeo

Židovské osady jsou komunity vzniklé na území, které Izrael okupuje od války v roce 1967. Převážná většina mezinárodního společenství je pokládá za nelegální. Změnu postoje USA ohledně osad uvítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Rozhodnutí Washingtonu přitom označil za nápravu historické křivdy. Pochvalně se o americkém kroku vyjádřil také izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac.

Naopak palestinský mírový vyjednávač Saíb Irikát označil rozhodnutí Washingtonu za nezodpovědné a mluvčí předsedy palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse uvedl, že změna postoje USA k osadám „jde zcela proti mezinárodnímu právu“.

Podle agentury AP bylo dosud právní stanovisko amerického ministerstva zahraničí z roku 1978 - známé jako Hansellovo memorandum - hlavním podkladem pro citlivě formulovaný americký nesouhlas s budováním židovských osad na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. AP v této souvislosti připomíná, že znění nesouhlasu se různilo s ohledem na postoj daného amerického prezidenta.

Pompeo v pondělí ale podle Reuters řekl, že stanoviska USA k osadám na Západním břehu Jordánu, se v průběhu let lišila. Podle něj v roce 1978 demokratický prezident Jimmy Carter dospěl k závěru, že osady nejsou porušením mezinárodního práva, a republikánský prezident Ronald Reagan v roce 1981 prohlásil, že osady nejsou ze své podstaty nelegální.

„Založení izraelských civilních osad není samo o sobě porušením mezinárodního práva,“ citoval Reuters Pompeova slova.

Převážná většina mezinárodního společenství ale osady za nelegální považuje. Toto stanovisko z části plyne ze čtvrté Ženevské úmluvy, která zakazuje okupující mocnosti přemisťovat příslušníky vlastní civilní populace na okupované území.

.@SecPompeo: After carefully studying all sides of the legal debate, this Administration agrees with President Reagan. The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law. pic.twitter.com/3KVqnQ04WO