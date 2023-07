Poslední možnost se rozloučit. Ještě v pondělí mohou Pařížané psát do kondolenční knihy Milana Kundery

Literární velikán, ochránce románu, symbol člověka, který bojoval za svobodu a kulturu. Takovými slovy si lidé ve Francii připomínají spisovatele Milana Kunderu, který začátkem týdne zemřel ve věku 94 let. V pondělí bude poslední den, kdy se na české ambasádě v Paříži otevře kondolenční kniha k jeho úmrtí. Paříž 11:57 16. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie Milana Kundery mezi jeho knihami v pražském knihkupectví | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Do kondolenční knihy jsem napsal, že Kundera byl jedním z největších spisovatelů, humanistů a myslitelů 20. století. Jeho myšlenky s námi zůstávají a budou stále platné,“ říká Mariuzs Lewicki, který je stálým zástupcem Polska při organizaci UNESCO.

„Kundera toho udělal tolik nejen pro českou, ale i evropskou kulturu. Pro mě je skutečně výjimečným autorem. Jeho román Nesnesitelná lehkost bytí patří mezi nejlepší a nejdůležitější romány, které jsem kdy četl,“ dodává Lewicki. Na českou ambasádu v Paříži přišel mezi prvními, aby podepsal kondolenční knihu.

„Kundera nám nějakým způsobem patří. My jsme ten život tehdy prožívali stejně jako on. Patříme k sobě. Nemůžeme vylučovat, jestli někdo má, nebo nemá glorifikaci. Jde o to, že jsme sdíleli stejné osudy ve stejné zemi,“ říká Joseph Yves Vyhnal, který na českou ambasádu také přišel.

Stejnými osudy Joseph Yves Vyhnal myslí psaní i nucenou emigraci. Zatímco Kunderovi opustili Československo v roce 1975, pan Vyhnal odjel o deset let později.

„Já jsem se zaangažoval tím svým psaním a přepisováním, což pak vedlo k domovní prohlídce a zabavení psacího stroje a další věci, které jsme znali,“ vzpomíná Vyhnal.

Mezi oblíbené Kunderovy knihy Joseph Yves Vyhnal řadí Žert. Právě Kunderovu románovou prvotinu v posledních dnech zmiňovaly i francouzská deníky. Takřka všechny o Kunderově smrti informovaly na titulních stránkách.

Ovlivnil i Macrona

„Je to velká smršť, kterou jsme zase tolik nečekali. Že všechny francouzské noviny dají Milana Kunderu na první stránku. Navíc uvnitř novin bylo dalších tři až šest stránek věnovaných Kunderovi,” popisuje český velvyslanec v Paříži Michal Fleischmann, který chodíval na Kunderovy přednášky v bretaňském městě Rennes.

„Byl přístupný, dalo se s ním mluvit. Kdykoliv ho kdokoliv oslovil, tak se s lidmi vždy bavil. Nerad dával rozhovory novinářům, protože z nich měl pocit, že vždycky všechno zploští,” vzpomíná Fleischmann.

Podle Fleischmanna Kunderovy knihy a myšlenky ovlivňují i nejvyšší patra francouzské politiky, včetně prezidenta Emmanuela Macrona.

„V Bratislavě nedávno citoval Milana Kunderu a posléze ve Vilniusu ho citoval znovu. Tady vidíme, že kvalitní literatura, kvalitní myšlení jdou dál než jen umělecké dílo,“ uzavírá český velvyslanec.

Hold Milanu Kunderovi vzdalo i několik francouzských ministrů i premiérka Elisabeth Borneová. Ta uvedla, že Kunderův hlas a jeho psaní budou chybět.