Slovenský policejní exprezident Lučanský zemřel. Opozice žádá odstoupení ministryně spravedlnosti

Bývalý slovenský policejní prezident Milan Lučanský, který se v úterý ve vazbě pokusil o sebevraždu, zemřel ve středu v prešovské nemocnici. Jeho úmrtí nejprve oznámila slovenská média s odvoláním na pozůstalé. Informaci o Lučanského úmrtí v prešovské nemocnici pak potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti. Opozice vyzvala ministryni spravedlnosti k odstoupení. Svou demisi již oznámil generální ředitel vězeňské a justiční stráže Milan Ivan. Bratislava 18:50 30. prosince 2020

Ivan informoval o svém odstoupení na středeční tiskové konferenci, během které společně s ministryní spravedlnosti Márií Kolíkovou vysvětloval okolnosti Lučanského úterního pokusu o sebevraždu ve vazbě v Prešově na východě Slovenska.

Lučanského, který se podle Ivana pokusil oběsit ve své cele na teplákové bundě, našla vězeňská stráž během výdeje jídla krátce po půl páté odpoledne. Poté se ho do příjezdu sanitky pokoušela oživit, ale to se podařilo až záchranářům, kteří ho převezli do prešovské nemocnice.

„Předběžné závěry a kamerové záznamy jednoznačně potvrzují naše tvrzení, že tam nebylo cizí zavinění a příslušníci ústavu Prešov neselhali,” prohlásil ředitel. Stráž celu kontrolovala každých 30 minut.

Ministryně spravedlnosti Kolíková uvedla, že zřídí nezávislou komisi, která Lučanského sebevraždu prošetří. Generální prokurátor Maroš Žilinka již vyšetřování zahájil.

Nejdříve v ‚kritickém stavu‘

První informace o pokusu o sebevraždu Milana Lučanského ministerstvo spravedlnosti sdělilo v úterý večer. Uvedlo tehdy, že zdravotní stav policejního exprezidenta je kritický.

Ministerstvo už v polovině prosince muselo vysvětlovat spekulace médií o tom, že se Lučanský ve vazbě o sebevraždu pokusil. Utrpěl tehdy zranění v oblasti oka.

Lučanský byl podle Denníku N podezřelý z přijetí úplatků ve výši přes půl milionu eur (13,2 milionu korun) za krytí podvodů již stíhaného podnikatele. List dříve uvedl, že Lučanský je obviněn také v případu, ve kterém policie výměnou za úplatek v minulosti nestíhala synovce tehdejšího ministra hospodářství.

Lučanský rezignoval na post policejního prezidenta letos v létě po nástupu kabinetu premiéra Igora Matoviče. V roce 2018 Lučanský vystřídal v čele policie Tibora Gašpara, který byl dříve - patrně v jiných kauzách - rovněž obviněn a jehož soud také poslal do vazby.

Slovenská policie letos postupně zadržela a obvinila z různých deliktů včetně korupce více než desítku soudců. Stíhání čelí mimo jiné i někdejší šéf elitní složky prokuratury či někdejší vedení policie.