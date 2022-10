Vojenský analytik: Od nového velitele Surovikina neočekávám nic než bezohlednou válku

Po útoku na Kerčský most, který spojuje Rusko s Krymem, vyměnil Kreml vedení svých sil na Ukrajině. „Od Sergeje Surovikina neočekávám nic jiného než totální bezohlednou válku, která bude bezohledná jak vůči ukrajinským obráncům, tak vůči svým vlastním vojákům. A s problémy s logistikou a nedostatkem techniky neudělá nic ani on,“ upozorňuje v rozhovoru pro Radiožurnál vojenský analytik Milan Mikulecký. Rozhovor Praha 15:07 9. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský voják v Enerhodaru | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Když slyšíme o tom, že doprava na Kerčském mostě byla částečně obnovena, ale větší vozidla na něj zatím nemohou, jak rozsáhlý dopad tedy na proud techniky a vojáků z Krymu na jih Ukrajiny může včerejší útok mít?

Myslím, že významný. Most zkrátka stále není a dlouho nebude průjezdný v celém svém profilu tak, jak byl postaven, to znamená dvě vozovky pro auta a dvě souběžné koleje pro železniční dopravu. Zůstává otázkou, nakolik je narušena statika železničního mostu, protože železnice je pro ruskou vojenskou logistiku klíčová.

Ono krátké několikasekundové video pořízené ve tmě, kde se krokem sune lokomotiva s bůhví kolika vagony, opravdu nepovažuji za potvrzení funkčnosti železničního mostu, spíše za ruskou propagandu. Kdyby se most zřítil celý, bylo by to skvělé, ale i toto poškození Rusy každopádně hodně bolí

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské jednotky v Mykolajivu, Krivém Rogu a Záporožské oblasti mohou být plně zásobované přes pozemní a mořské koridory. Opravdu mohou? Mluvilo se totiž o tom, že železnice na pobřeží nebo trajekty mohou dodávky přinejmenším výrazně zpomalit.

Nemohou, nikdy nemohou. Železniční kapacitu prostě nenahradíte. Musíte vzít v potaz už jen to, že oproti ucelenému vlaku, který byl vypraven odněkud z hloubi Ruska a dojede skutečně až na okupovaný Krym, musíte náklad minimálně dvakrát překládat.

Jednou ze železnice na loď a potom znovu na železnici, což znamená další časový prostoj, další náklady na lidskou sílu, techniku a podobně. Rychlost lodi bude samozřejmě vždycky nižší než rychlost vlaku. Už dnes je velkým problémem nedostatek proviantu, paliva a munice z čehokoli, co se dosud přesouvalo. Už to bude jen horší.

Panika ruského velení

Do jaké míry by mohlo ztížení trasy z Krymu na Ukrajinu posilovat možnosti ukrajinské armády v pokračování v ofenzivě, a to zvláště na jihu? Odborníci totiž mluví o tom, že se jí může lépe dařit rozdělit širokou frontu na části a v těch jednotlivých úsecích efektivněji zaútočit.

Určitě, část pravdy v tom je. Sám za sebe bych spíš sázel na pokračující panikaření ruského velení, které jsme viděli už během první ukrajinské velké ofenzivy na charkovském směru, kdy ta předchozí, na chersonském směru, donutila Rusy převelet část jednotek ze severu na jih, čímž se významně oslabili.

Myslím, že pokud by to takto pokračovalo, a velká šance tady je, tak by to mohlo Ukrajincům umožnit udeřit na úplně jiných místech fronty, kde to dosud neudělali a kde je Rusové nebudou čekat.

Nebylo by to poprvé. V historii se to dařilo například v roce 1944, kdy spojenci útočili na několika místech v Itálii a v západní Francii. Sovětský svaz útočil na několika místech východní fronty a donutil Němce chaoticky přesouvat své jednotky, které ve finále vždy chyběly tam, kde byly nejvíc potřeba.

Nakolik může celý obraz konfliktu, který jste teď nastínil, změnit jmenování generála Sergeje Surovikina vrchním velitelem celé ukrajinské operace?

To je na delší odpověď. S Jevgenijem Prigožinem, majitelem soukromé armády Vagnerovců, kteří dnes v Rusku začínají mít hlavní slovo, mají jedno společné – oba dva jsou zločinci. Oba strávili nějaký čas ve vězení, dokonce opakovaně. Ani jeden z nich nemá žádný vztah k životům, ani k životům svých vojáků.

V tom je velký rozdíl mezi Surovikinem a například náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem. Valerij Vasiljevič je vojenský profesionál, který uměl skutečně přinést zajímavé myšlenky a který relativně dokázal posouvat úroveň ruské armády. Naštěstí pro nás ji nakonec Vladimir Putin poslal do úplně jiného typu války, než na kterou ji právě Valerij Vasiljevič Gerasimov připravoval.

Od Sergeje Surovikina ale neočekávám nic jiného než totální bezohlednou válku, která bude bezohledná jak vůči ukrajinským obráncům, tak vůči svým vlastním vojákům. A s problémy s logistikou a nedostatkem techniky neudělá nic ani on.