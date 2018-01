Miliony lidí volají po impeachmentu Trumpa. 'Může být ozdravný,' říká známý profesor Lichtman

Impeachment. Ještě nikdy neskončil prezidentovým odvoláním, Spojené státy ho zažily jen dvakrát a Andrew Johnson i Bill Clinton situaci ustáli. Richard Nixon se mu vyhnul svou rezignací. A teď se slovo impeachment velmi často vznáší i nad současným prezidentem Donaldem Trumpem. Ten v sobotu oslaví první výročí svého nástupu do funkce, které by ho miliony Američanů nejraději okamžitě zbavily. ROK DONALDA TRUMPA Washington 14:45 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Profesor Allan Lichtman | Foto: Fotobanka Profimedia

Ve Spojených státech paralelně běží několik iniciativ a petic, které apelují na kongresmany, aby Trumpův impeachment spustili. Ta, kterou financuje aktivista a miliardář Tom Steyer, je nejviditelnější i nejpopulárnější, podepsalo se pod ní už skoro 4,5 milionu Američanů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to slovo, které pro prezidenta USA nevěstí nic dobrého a ten současný je s ním často spojovaný. Je impeachment Trumpa reálný, anebo jde jen o zbožné přání jeho odpůrců?

Steyer natočil televizní reklamu, kterou vysílá například CNN. Naopak kanál Fox News ji po několika dnech kvůli protestům diváků z vysílání stáhl. Trump je v ní vykreslen jako nebezpečný, mentálně labilní prezident vybavený jadernými zbraněmi, který přivedl zemi na pokraj nukleární války. 60letý Kaliforňan také tvrdí, že Trump svými zásahy do činnosti FBI prý mařil spravedlnost a ústavu porušuje i přijímáním peněz od cizích vlád nebo hrozbami mediálním organizacím.

Impeachment Donaldu Trumpovi předpovídají kurzy některých sázkových kanceláří a z jiné pozice i Allan Lichtman - politický historik, světově proslulý svou metodou, kterou už přes 30 let úspěšně odhaduje výsledky prezidentských voleb ve Spojených státech. Povedlo se mu to i v Trumpově případě ještě v době, kdy jeho vítězství mnozí nevěřili. V rozhovoru pro Český rozhlas Lichtman připomíná, že podobně silnou touhu americké veřejnosti po prezidentově odvolání zažily Spojené státy jen jednou v historii.

„Po takzvaném masakru sobotní noci během skandálu Watergate, kdy Richard Nixon odvolal zvláštního žalobce. To spustilo vlnu veřejného volání po impeachmentu. Ale nikdy jsme to nezažili tak organizovaně, jako to vidíme teď od běžných občanů, různých organizací nebo právě Toma Steyera, který na podporu myšlenky odstranit bezcharakterního prezidenta věnoval kus svého jmění. Takže tohle je opravdu něco nového.“

Zmíněný Steyer apeluje na republikánské kongresmany zvoláním, aby přestali s politikařením a udělali, co je správné - podle něj a podle milionů lidí podepsaných pod jeho peticí. Ovšem profesor American University ve Washingtonu Lichtman si myslí, že případný impeachment by byl ze strany republikánů naopak projevem politické taktiky:

„Hlavním zájmem všech kongresmanů je udržet se ve funkci. A pokud uvidí, že u veřejnosti narůstá poptávka po impeachmentu a že pasivita by mohla ohrozit jejich znovuzvolení, může je to podnítit k akci. Mohou si uvědomit, že potřebují proti prezidentovi zakročit, aby se sami zachránili, i když z principu by to nikdy neudělali.“

Ozdravná ústavní žaloba pro Ameriku

V tomto smyslu je klíčová vidina voleb do Sněmovny reprezentantů a Senátu letos na podzim. Lichtmanova předpověď impeachmentu pracuje i s variantou, že ho republikáni za svůj nevezmou, ale že většinu ve sněmovně získají v listopadu demokraté a spustí proces, který podle 70letého profesora bývá pro americkou společnost ozdravný, i když ho Senát nedotáhne do konce.

„Lidi považují impeachment za katastrofu, ale tak to není. Otcové zakladatelé dali do ústavy tuto možnost, abychom se vyhnuli potřebě odstraňovat nebezpečného vládce atentátem nebo revolucí. Naproti tomu impeachment je pokojný, systematický a ústavní způsob, jak naložit s nepoctivým prezidentem. A každý impeachment byl pro Ameriku dobrý. Andrew Johnson díky němu přestal bránit začleňování osvobozených otroků do společnosti. Richard Nixon se mu vyhnul odstoupením z funkce a to nás zbavilo skutečného nebezpečí pro zdraví americké demokracie, kterou podkopával aférou Watergate. A i když lidi říkali, že impeachment Billa Clintona zničí jeho prezidentství, ve skutečnosti pak bylo lepší než kdy předtím,“ říká Allan Lichtman, který bude také hostem pátečního pořadu 20 minut Radiožurnálu.

Stále je ale podle prosincového průzkumu NBC a Wall Street Journal převaha Američanů, kteří impeachment za potřebný nepovažují - a v současné chvíli hlavně i většina kongresmanů. Důležitý bude samozřejmě i výsledek vyšetřování údajné spolupráce Trumpova volebního týmu s Ruskem.

Zatím je přání Toma Steyera i milionů signatářů různých petic, aby se Donald Trump stal prvním odvolaným prezidentem Spojených států, možností spíše hypotetické.