Přeji všem podnikatelům z čínské i české strany, aby projevili odvahu, řekl v Šanghaji prezident Zeman

Prezident Miloš Zeman v úterý v Šanghaji zahájil česko-čínské podnikatelské fórum. V úvodu setkání podnikatele vyzval, aby projevili odvahu, protože ji považuje za to nejdůležitější pro navazování obchodních kontraktů. Zeman také vyjádřil přání, aby se vzájemná spolupráce Česka a Číny v budoucnosti co nejvíce rozvíjela. Šanghaj 6:50 6. listopadu 2018

Zeman přítomné podnikatele pozdravil v čínštině a řekl, že se v této zemi cítí jako přítel. „Kdybych měl stručně hodnotit stav obchodních česko-čínských vztahů, tak bych řekl dvě konkrétní čísla - český vývoz do Číny vzrostl za poslední rok o 20 procent, počet čínských turistů se rovněž zvýšil o 20 procent,“ uvedl.

V Číně podle něj už zakořenily firmy Škoda Auto a Home Credit. „Pevně doufám, že budeme pokračovat v další spolupráci v jiných oblastech, rád bych připomněl například civilní letectví, kde bude podepsána smlouva o dodávce letadel L-410 a účastnil jsem se i školení čínských pilotů v České republice,“ konstatoval.

Vyjádřil naději, že spolupráce se bude nadále rozvíjet. „Přeji všem podnikatelům z čínské i české strany, aby projevili odvahu, protože odvaha je to nejdůležitější k navazování a uzavírání obchodních kontaktů,“ řekl Zeman. Čínským podnikatelům popřál, aby pro ně byl kontakt s jejich českými partnery užitečný.

Setkání podnikatelů doprovodil podpis několika memorand. Jedná se například o memorandum o porozumění mezi společnostmi PPF a Huawei o rozvoji telekomunikačních sítí páté generace či memorandum o strategické spolupráci mezi PPF a společností Citic Group, která prostřednictvím evropské odbočky postupně přebírá většinu čínských aktivit v Česku.

L-410 do Číny?

Další dohoda se týká leteckých radarů. „Už v září společnost Eldis z Pardubic vyhrála soutěž o dodávku 13 radarů pro čínská letiště,“ řekla ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO). Podepsaná dohoda by měla vést ke zprovoznění radarů, dodala.

Letadlo L-410 | Foto: Kirill Naumenko - Moscow City Spotters | Zdroj: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Název dalšího memoranda hovoří o nákupu letadel Skyleader 600 mezi firmami Zall Jihlavan Airplanes a Zall Aircraft Manufacturing Wu-chan. „Mají společný podnik s čínským partnerem, je to jejich čínský investor,“ řekla Nováková. Hovoří se podle ní o stovce letadel, ale není zatím jisté, za jak dlouho dobu.

Naopak žádné memorandum se netýkalo L-410, o kterých mluvil Zeman. „Mluví se o 20 letadlech, ale pravděpodobně ta dohoda ještě nebyla připravena k podpisu,“ vysvětlila Nováková.

Podepsána byla i dohoda v oblasti vzdělávání ze strany Vysoké školy finanční a správní, dohody podepisovaly i agentura CzechTourism a společnost zaměřující se na leteckou dopravu Kiwi.com.

Podnikatelské fórum je jedním z posledních bodů na třídenní cestě prezidenta Zemana do Číny. Po setkání s podnikateli má Zeman na programu jednání a oběd s výkonným viceprimátorem Šanghaje, následně zamíří zpět do Prahy. V pondělí se Zeman zúčastnil zahájení čínského dovozního veletrhu a jednal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Unikátní veletrh

Ministryně průmyslu a obchodu Nováková ocenila dovozní veletrh China International Import Expo (CIIE), na který vyrazila do Číny spolu s prezidentem Zemanem a podnikatelskou delegací. Novinářům v Šanghaji řekla, že slibované uvolňování bariér pro dovoz do Číny všichni kvitují. V Číně podle ní mají šanci zaujmout i některé méně typické vývozní artikly, jako například právní či logistické služby.

Veletrh CIIE začal v Šanghaji v pondělí, jeho zahájení se zúčastnili kromě Zemana další světoví státníci. Čínský prezident Si Ťin-pching v úvodu akce naznačil další otevírání trhu své země. „Konkrétní lhůty nezmínil, ale zcela otevřeně mluvil o tom, že bariéry se budou postupně odstraňovat. Bylo to ze všech stran velice pozitivně kvitováno,“ řekla novinářům v Šanghaji Nováková.

Veletrh považuje za přínosný. „Nevím o žádném jiném světovém veletrhu, který by organizovala nějaká země na import do své země. Je to poměrně unikátní a obrovská příležitost pro všechny menší země závislé na exportu, jako je Česká republika,“ uvedla. Do Číny s prezidentem vyrazili čtyři ministři a 60 podnikatelů, což je podle ní nejvíc ze všech zemí.

Právní služby i logistika

Nováková považuje za důležité, že se mohou v Číně představit některé produkty, které nejsou pro vývoz typické. „Jako například právní služby, služby související s logistikou, zabezpečením distribuce a podobně,“ uvedla. Šanci mají čeští exportéři především v čínských regionech, míní. Veletrh má podle ní jednou vadu, a to fakt, že se ho neúčastní Spojené státy.

Podnikatele přítomné v Šanghaji rozdělila Nováková na dvě skupiny. První už v Číně podnikají a chtějí si upevnit a zlepšit pozici. „Druhá skupina příležitost hledá, dívá se po tom, co se dá exportovat. Bariér je pořád ještě řada, především u potravinářských produktů,“ dodala. Prezident se v úterý vrací do Česka, Nováková ale bude až do 9. listopadu s podnikateli v provincii Kuang-čou.

Šéfka agentury CzechTourism Monika Palatková novinářům řekla, že rozvoj vztahů v turismu mezi Českou republikou a Čínou je na dobré cestě. „Přírůstky jsou v posledních letech dvouciferné mezi 20 a 40 procenty,“ uvedla. V roce 2017 podle ní přijelo téměř půl milionu čínských turistů, což je výsledek mimo jiné čtyř přímých leteckých spojení.

Veletrh CIIE se koná od 5. do 10. listopadu. Akce se koná v areálu National Exhibition and Convention Center v Šanghaji, což je jeden z největších výstavních komplexů na světě s 13 halami a krytou výstavní plochou o výměře 400 000 metrů čtverečních. Česko má s Čínou dlouhodobě velký obchodní deficit. Český export loni dosáhl 56 miliard korun, import z Číny 475 miliard.